OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (19/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Marte em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:00

Por trás de todo sofrimento há um ingrediente egoísta que faz com que a dor, apesar de medonha, seja pertinente, mas não para apontar o dedo e acusar as pessoas de merecerem a mortificação, senão para brindar com a oportunidade de fazermos os ajustes necessários.

Só os masoquistas se regozijam no sofrimento e essa é uma perversão que merece tratamento psicológico, porque qualquer ser humano normal tem como objetivo se livrar do sofrimento e a única maneira de sermos bem-sucedidos nesse intento é transcendermos o egoísmo.

Diante dessa perspectiva merecemos o sofrimento que experimentamos porque a transcendência do egoísmo só pode acontecer como resultado de uma decisão íntima e intransferível e, enquanto não a tomamos, continuamos sofrendo e culpando o mundo por isso.

ÁRIES: Você continue investindo em sua espontaneidade mesmo que o comportamento não seja apreciado de imediato por todas as pessoas, gerando certo desgaste. É certo que, ao mesmo tempo, haverá quem aprecie direito.

TOURO: Se você pressentir que há alguém tentando enfiar a mão em sua lata, é porque é isso mesmo que está em marcha, portanto, cabe a você tomar medidas preventivas para depois não chorar sobre o leite derramado. Isso não.

GÊMEOS: Aquilo que não puder ser posto em prática de imediato será melhor descartar sumariamente, porque ainda que seja o que entusiasmar você, no fim vai ser frustrante nos resultados. Este é um momento de espírito prático.

CÂNCER: Procure investir em seu regozijo e divertimento deixando de lado pudores e temores que eclipsariam o momento. É preciso abrir mão da segurança e de todo o cuidado normal para viver alguns momentos de descontração.

LEÃO: Cuide dos seus interesses com alegria e entusiasmo, e procure não se importar demais com as eventuais críticas que surgirem, porque as pessoas andam meio desesperadas e não apreciam devidamente o sucesso alheio.

VIRGEM: Selecione direito a qualidade das pessoas com que você pretende abrir o jogo e compartilhar suas visões sobre o futuro, porque se isso acontecer com as pessoas erradas, suas ideias serão desprezadas. Seria uma pena.

LIBRA: Apesar de todo mundo saber que a cobiça é um vício, mesmo assim ela viceja na alma humana e há de se tomar cuidado com ela, porque sobre esse vício se articulam os piores comportamentos. Atenção sem perder a alegria.

ESCORPIÃO: Muita coisa interessante e valiosa está em jogo, portanto, é preciso você prestar atenção aos detalhes em vez de se entregar de corpo e alma a um tipo de celebração que, por ora, seria precipitada. Tudo em seu lugar.

SAGITÁRIO: Quando você perceber uma espécie de sensação de que algo está errado apesar de tudo parecer certo, algo que você ainda não consegue decifrar, procure investigar discretamente sem atrair a atenção de ninguém.

CAPRICÓRNIO: Melhor não esperar que as pessoas se congreguem voluntária ou espontaneamente, porque a dispersão vai tomar conta e como resultado nada demais nem de menos iria acontecer. A congregação há de ser promovida.

AQUÁRIO: A alegria é mais vibrante quando é compartilhada, porque é assim que se multiplica. Essa é a magia da vida, dividir para multiplicar, algo que todo mundo sabe, mas poucas pessoas se atrevem a experimentar.