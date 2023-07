Horóscopo de quinta (20); veja previsões para seu signo

Dentre todos os desejos que te ardem no ventre, escolhe apenas um, e não precisa ser o mais importante, apenas se trata de escolher um desejo e te dedicar a fazer algo para o realizar, porque isso te livrará de te afogares num oceano de idealizações, de naufragar em emoções urgentes, pois, terás algo a que te agarrar.



Entende uma coisa, não precisas resolver todos teus dilemas existenciais, inclusive porque esses todos precisam de tempo e de maturidade para se resolverem, e a urgência de tuas emoções atrapalha nesse sentido. O que tu precisas, isso sim, é de um ponto de apoio, que não precisa ser a panaceia nem tampouco a pedra filosofal, apenas algo pequeno que te outorgue impulso suficiente para transformar o oceano de tuas angústias num pequeno rio que te conduza a certo destino.

ÁRIES: A aparente impossibilidade não há de intimidar sua alma, as coisas se dão como se dão, mas no meio disso serpenteia a força de vontade, sempre imbatível e capaz de operar milagres. Agora você escolhe, parar ou seguir.

TOURO: Apesar de incômodas, as contrariedades sinalizam que você anda provocando reações, ou seja, você também incomoda. Aproveite o movimento e não busque aplausos nem elogios, apenas siga em frente com suas pretensões.

GÊMEOS: Pense no custo de suas pretensões, mas não se agarre às limitações para decretar que seria impossível realizar nada sequer parecido. Nem tudo na vida é matemático, há também a arte de inventar o que não existe.

CÂNCER: A alma se sente aliviada quando pode se agarrar a alguma certeza, porque isso lhe brinda com suporte para decidir as ações que empreenderá. Porém, as certezas podem produzir equívocos também, quando não há verificação.

LEÃO: O cenário vai aumentando de tamanho e complexidade, e sua alma começa a ser tomada de receios, os quais não têm muita lógica, mas mesmo assim provocam impacto profundo. Será necessário seguir em frente apesar disso.

VIRGEM: As limitações irritam porque a alma acredita mais em suas próprias visões do que nas circunstâncias limitantes a essas. No fundo, a situação, apesar de tensa e desconfortável, é um bom sinal de fé nas suas visões.

LIBRA: Nem sempre é possível saber claramente o rumo das coisas, mas isso não impede seguir em frente, só traz à tona o quanto de fé sua alma seria capaz de desempenhar numa hora dessas. É tudo um teste de caráter, só isso.

ESCORPIÃO: Às vezes não dá tempo de explicar as verdadeiras intenções, porque é necessário agir com urgência, e se essa atitude precipitada vai compensar a incompreensão ou não, isso é algo que só se pode saber depois de agir.

SAGITÁRIO: Os impasses atrapalham, mas ninguém se atreve a fazer nada concreto para os destravar. Se você sentir a vocação de se lançar a fazer algo nesse sentido, é certo que haverá avanços, mas também críticas e recriminações.

CAPRICÓRNIO: As tensões que são provocadas pelas coisas que as pessoas dizem, talvez sem intenção, só podem ser aliviadas conversando. No meio dos tumultos e tensões, procure encontrar um momento para dizer palavras que aliviem.

AQUÁRIO: Você tem seus princípios e também suas pretensões, mas o mundo é composto de uma diversidade enorme e muito ampla de opções, encarnadas nas pessoas que acompanham você nesta parte do caminho. Inevitável conflito.