OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (20/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

Oscar Quiroga

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:00

Uma aventura não mereceria ser chamada de aventura se fosse desprovida da riqueza caótica das emoções envolvidas nessa experiência, portanto, é inconveniente que, em nome de manter tua vida controlada e ordenada, tu trates tuas emoções como um objeto estranho que deveria ser extirpado para que tua vida procedesse da melhor maneira possível.

A única maneira de um ser humano viver sem emoção é a varrer para baixo do tapete da consciência, com todos os efeitos colaterais nocivos e patológicos que isso implica, portanto, não apenas é melhor não fazer isso como também é auspicioso que vivamos as emoções e lhes devolvamos o status de realidade humana que merecem.

Os filósofos e pensadores nunca souberam tratar as emoções do jeito que elas merecem, procura não repetir esse equívoco.

ÁRIES: Ainda que pareça que a melhor parte ficou com outrem, não se estenda demais nessa ideação, porque muito provavelmente a outra parte pensa o mesmo de você. No fim, muito do que acontece é fruto de falha de comunicação.

TOURO: Pareceria que a liberdade seria ter margem de manobra para você fazer o que bem ou mal desejar, mas na prática a encantadora sensação de liberdade decorre única e exclusivamente de você cumprir com as tarefas.

GÊMEOS: O amadurecimento ocorre como resultado da maneira, sábia ou intempestiva, com que você resolva o básico dilema em que a consciência se encontra, querendo ser livre e ao mesmo tempo estar amarrada a muitos compromissos.

CÂNCER: A liberdade é um anseio legítimo, de difícil prática porque o mundo, que é feito de pessoas, se convenceu de que esse objetivo seria apenas uma ilusão. Você continue batendo na tecla de conquistar liberdade.

LEÃO: Se fosse para todo mundo dizer o que lhe passa na cabeça, o silêncio não existiria nos relacionamentos humanos. A invisibilidade dos pensamentos não é uma casualidade aleatória, é uma necessidade básica dos humanos.

VIRGEM: Aparentemente, só o dinheiro liberaria sua alma para fazer o que quiser, mas na prática isso não aconteceria, porque o dinheiro traria consigo novas complicações. A liberdade é um patrimônio abstrato, um estado de ser.

LIBRA: Para você ser livre é imprescindível que você ofereça liberdade a todas as pessoas com que se relaciona, porque a cada restrição que você impõe nos relacionamentos, você agrega um grilhão à sua alma. É assim.

ESCORPIÃO: Se você não pode abrir o jogo e revelar seus anseios mais íntimos sem se sentir em perigo, então provavelmente não anda com as pessoas certas e, agora, seria o momento certo para buscar as companhias adequadas.

SAGITÁRIO: As distrações são tentadoras e legítimas inclusive, desde que elas não ocupem o tempo em que você finalizaria as obrigações assumidas. A liberdade de se distrair é legítima, mas não pode ser o fundamento da procrastinação.

CAPRICÓRNIO: Aquilo que você deixou para depois há de ser feito agora, porque agora é o depois daquele momento. Para você não se distrair e deixar tudo para depois novamente, aposte na boa sensação de ter tudo bem organizado.

AQUÁRIO: Às vezes é preciso colocar limites bem definidos a algumas pessoas, mesmo que ao fazer isso você crie um ânimo nada agradável. Porém, é melhor desagradar do que você levar desaforo para casa, não é mesmo?