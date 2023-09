Horóscopo de quinta (21/9); veja previsões para seu signo

A passagem da infância e juventude para a vida adulta não é garantida pela idade, há pessoas idosas que nunca a fizeram, assim como também há jovens que tiveram de encurtar a infância para se tornarem adultos.



Esta passagem acontece quando tiramos o centro da consciência do que nos acontece e do quanto as circunstâncias moldam nosso caráter e destino, para assumirmos certo protagonismo no roteiro misterioso da vida, e para isso fortalecemos nossa vontade, e testamos nossa força nos contrapondo ao que nos aconteça para fazer acontecer o que nos interessa.