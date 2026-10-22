OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (22/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

Oscar Quiroga

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:00

A vaidade é um fenômeno psicossocial de grande poder, porque apesar de ser evidente, ainda assim nos entregamos a esse exercício nas esferas pública e privada, em busca de elogios e de validação, e não adianta erguer o dedo moralista e afirmar que seja pecado e que devemos abandonar a vaidade, porque esse fenômeno é imune aos decretos espirituais.

Há quem não possa passar um dia sequer sem exercitar a vaidade enquanto outras pessoas circunscrevem o fenômeno a alguns momentos, que nem sequer são cotidianos, mas nenhum de nós é tão santificado ao ponto de ter conseguido se desvincular da vaidade

A vaidade seria linda e maravilhosa, não fosse o detalhe de que ela nos torna vulneráveis e frágeis, porque qualquer pessoa pode nos manipular à vontade explorando com maestria nossa vaidade.

ÁRIES: Suas suspeitas merecem investigação, portanto, nada dê por garantido. Se você imagina que tais ou quais coisas andam acontecendo, antes de atuar de acordo, procure investigar com imparcialidade. Assim dará certo.

TOURO: Quando as pessoas discutem elas não querem intercambiar opiniões e pontos de vista, elas só querem ter razão, como se essa fosse alguma vantagem. Para não se enredar nesse labirinto, procure fazer concessões. Melhor assim.

GÊMEOS: Para sua alma não se enredar no labirinto das preocupações, apesar dos eventos que estimulariam esse movimento procure você fazer com que sua boa vontade prevaleça, incentivando alegria e leveza. É possível.

CÂNCER: Quanto mais ousada seja sua alma nesta parte do caminho, melhores serão os frutos que você colherá, mas não porque tudo dê certo, e sim porque você descobrirá uma fibra em sua alma que andava meio esquecida. Em frente.

LEÃO: Tudo precisa de cuidado e de manutenção, cada coisa que você compra, cada relacionamento que você inicia, tudo precisa de cuidado, e quanto mais atenção e carinho você oferecer, melhor funcionará tudo. É assim.

VIRGEM: Essas conversas estimulantes que envolvem você e suas perspectivas de progresso, precisam ser passadas a limpo em outro momento, em que o entusiasmo dê lugar ao bom senso. Triagem com crivo fino.

LIBRA: Nem tudo que brilha é ouro, e nem todo ouro solucionaria seus problemas. Procure encontrar valores além dos comuns, materiais, porque sua alma precisa descobrir o tesouro abstrato dos princípios eternos do coração.

ESCORPIÃO: Procure não ter razão em tudo, porque quanto mais fechadas e impermeáveis sejam suas opiniões e pontos de vista, menos você terá capacidade de entender tudo que anda acontecendo Abra sua mente ao desconhecido.

SAGITÁRIO: Há palavras que deveriam ser ditas, porém, se as pessoas não as interpretarem com o coração, provavelmente degringolaria tudo na direção de conflitos inúteis. Por enquanto, parece ser melhor preferir o silêncio.

CAPRICÓRNIO: Aproveite para ampliar sua agenda de contatos, porque quantos mais vínculos você formar agora, mesmo que não tragam resultados de imediato, servirão para o que você fará no futuro, mas que ainda desconhece.

AQUÁRIO: A sorte parece caprichosa, mas na verdade anda circulando por aí o tempo inteiro, e recai sobre as pessoas atrevidas que ficam mexendo com a realidade e fazendo tudo que está ao alcance delas para progredir. Sorte.