Horóscopo de quinta (23/10); veja previsões para seu signo

Publicado em 23 de outubro de 2025

Nossa humanidade se gaba de racional e dominadora da natureza, porém, na prática é irracional e motivada por impulsos viscerais, paixões que na maior parte do tempo são mascaradas por uma fina camada de civilidade e contenção, mas que serpenteiam nas entrelinhas do comportamento e determinam a maneira com que a existência vai sendo construída.

Não é que devamos desprezar a racionalidade nem a contenção porque, afinal, não somos tão selvagens assim, porém, não se trata, tampouco, de fazer tamanha contenção dos impulsos viscerais que acabe promovendo as distorções psíquicas que a Psicanálise tão bem explica.

Há de haver, isso sim, lugar e tempo para tudo, para uma existência contida e racional tanto quanto para momentos de satisfação das paixões viscerais que é insalubre encerrar o tempo inteiro.

ÁRIES: Dá para reagir de forma dramática, seria legítimo, porém, é bem provável que isso não ofereça a você o alívio buscado e, pior ainda, core o risco de produzir comoções que depois serão difíceis de administrar.

TOURO: O olhar das pessoas sobre você não está nos seus melhores momentos, e por isso seria sábio continuar em frente, desde que seus propósitos sejam honestos e cheios de boa vontade de ajudar todo mundo. Só assim.

GÊMEOS: Ah! Se a mente pudesse ficar quieta por alguns instantes, aí sim você poderia ter clareza sobre o que seria melhor fazer neste momento. Porém, a mente é inquieta e difícil de sujeitar, como o vento. Aceite o inevitável.

CÂNCER: Para fazer sua vontade não é imprescindível quebrar coisas e atropelar pessoas. É possível fazer sua vontade sem produzir ruídos, mas para isso sua alma há de estar atenta aos sinais e corrigir o rumo quando necessário.

LEÃO: De fato, não importa que suas demandas sejam justas ou desproporcionais, o que importa é se as pessoas as aceitam ou não, e nesta parte do caminho não parece haver muita receptividade. Aceite com sabedoria.

VIRGEM: Quando a mente fica produzindo ideações contraditórias entre si é melhor respirar fundo e não se apegar a nenhuma delas, porque provavelmente o único destino de tudo isso seria produzir estresse e nada além.

LIBRA: O nível de segurança que você demanda para seguir em frente com seus propósitos não está à altura do que a vida pode lhe oferece nesta parte do caminho. Ao contrário, o terreno é movediço e cheio de inquietações.

ESCORPIÃO: Passou tanto tempo se contendo e protelando o que tinha vontade de fazer que, agora, com o Sol transitando pelo seu signo, parece que abriram todas as comportas e nada, absolutamente nada o deterá. Será assim mesmo?

SAGITÁRIO: Agora é um daqueles tempos em que seria ideal se esconder de tudo e de todos e, com a alma serena, refletir profundamente sobre tudo que aconteceu até aqui e sobre o porvir também, para selecionar bem o rumo a tomar.

CAPRICÓRNIO: Seguir a corrente seria o que se espera de você, mas como fazer isso com a alma suspeitando de que não seria essa a melhor opção? Agora é quando você vai ter de driblar as demandas e, no fim, fazer do seu jeito.

AQUÁRIO: Apesar de sua determinação, as circunstâncias não estão ajudando muito. Não importa, continue firme em sua determinação, porque as coisas ainda vão mudar muito de tom, e com certeza se inclinarão a ser mais generosas.