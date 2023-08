Horóscopo de quinta (24/8); veja previsões para seu signo

Melhor nunca te preocupares em agradar todo mundo com tuas obras, é mais sábio que te ocupes em aprimorar o desempenho por gostares do que faz, já que, na prática, não importa quão boas sejam as coisas que faças, sempre haverá por alguém aí que as detestará, sem outra razão do que a dos seus sentimentos viscerais.



Desprezar o esforço alheio, falar mal das pessoas, fofocar como se fosse possível saber mais da vida íntima de alguém do que o próprio alguém, essas condições são inevitáveis, apesar de eticamente irresponsáveis, e todo ser humano está sujeito a elas, porque, mesmo que sejas uma pessoa discreta e inofensiva, haverá alguém por perto que te observará e encontrará sinais de algo errado em ti.

Toma distância das pessoas fofoqueiras, elas são irresponsáveis.

ÁRIES: Tenha em mente que este é um momento de máximo proveito e eficiência, e que se você se atrever a colocar em marcha seus planos mais ousados, comprovará que fará avanços significativos nesse sentido. Em frente.

TOURO: Fazer as coisas com motivação e entusiasmo é o que a alma busca continuamente, mas é uma condição elusiva, que não admite repetir as fórmulas que deram certo em outro momento, cada momento há de ser vivido como único.

GÊMEOS: Faça valer suas emoções, permita que elas conduzam seus passos nesta parte do caminho, porque elas são informações preciosas e verdadeiras que, pelo menos, seria necessário investigar para ver se valem.

CÂNCER: De vez em quando sua alma precisa ser mais firme e incisiva com as pessoas que apresentam dilemas demais diante do que precisa ser feito. Essa é uma atitude que não granjeia simpatia, mas que garante bons resultados.

LEÃO: Pense de forma prática para atravessar bem o dia de hoje, há muitas coisas que você poderia fazer, além das que habitualmente povoam seu dia, e qualquer sinal de boa disposição de sua parte irá facilitar tudo e muito.

VIRGEM: É tudo uma questão de atrevimento, nada além disso, porque o cenário está posto, sua vontade é firme e há ardor suficiente no coração, mas sem que algo seja feito, esse momento será apenas a memória de fortes emoções.

LIBRA: As vontades não podem ser realizadas de imediato, mas sua alma pode começar a tecer o destino através de gestos, palavras, movimentos que passam despercebidos. Poucos e bons movimentos levarão você até o objetivo.

ESCORPIÃO: Prescindir das pessoas em nome da independência é um bom objetivo, mas bastante carente de sintonia com a realidade, porque tudo de bom e de melhor que sua alma possa imaginar realizar depende de pessoas.

SAGITÁRIO: Arrume poucas e boas coisas e se atreva a colocar em marcha seus planos, se desapegando dos resultados, apenas se movimentando com o fogo da motivação, e com o entusiasmo ardendo no coração. Só pode dar certo.

CAPRICÓRNIO: Viver sempre na defensiva é o conselho da prudência, mas nem sempre ela é a melhor opção, em muitos casos o medo se mascara com ela para você não fazer o que estaria ao seu alcance. Cuide para isso não acontecer.

AQUÁRIO: Apesar de haver momentos em que sua alma não confia no próprio taco, não haverá tempo para esses dilemas, será tanto o que você precisará fazer que você comprovará, sobre a marcha, o quanto a ansiedade é inútil.