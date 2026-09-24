OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (24/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

Oscar Quiroga

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:00

Rios de vida na forma de estruturas atómicas visíveis e invisíveis circulam através de todas as entidades no Universo, sejam essas de tamanho colossal, como galáxias, ou infinitesimais, como moléculas.

Nessas estruturas atómicas está o germe da consciência, que nossa humanidade busca na inteligência, não porque aí esteja, mas porque somos obcecados em encontrar uma maneira de dominar a consciência, em vez de aceitar que é nela que descobrimos os limites de nosso domínio.

Nós, mediante o uso da consciência, que na prática nos usa, inclusive quando pretensiosamente achamos que a estamos usando, recebemos os rios de vida, os metabolizamos de acordo ao nosso alcance de entendimento e, se tudo der certo, distribuímos a vida que recebemos através do intelecto, da emoção e das atividades em que nos engajamos.

ÁRIES: Dar a razão a quem luta furiosamente por tê-la é a maneira mais eficiente de você se livrar dessa pessoa rapidamente, porque ninguém espera que a razão lhe seja concedida, todo mundo acha que precisa guerrear.

TOURO: As condições estão longe de serem as ideais, mas isso não significa que você deva empreender uma guerra santa contra tudo e todos. Procure se ater às devidas proporções de tudo que acontece, sem exagerar a nota.

GÊMEOS: A reflexão há de vir após todas essas descobertas que iluminam sua mente, tomar notas vai ajudar muito nesse processo, porque as ideações motivam sua alma a agir, mas isso há de ser feito com maturidade. Em frente.

CÂNCER: Se de algo há de servir esta leitura, tem de ser para lhe orientar a que, nesta parte do caminho, você prefira sacrificar seus desejos, que não coincidem com o que é necessário fazer. Opte por suprir as necessidades.

LEÃO: No meio desse clima que dá para cortar com faca, de tão denso que se tornou, há sinais auspiciosos, indicações de que, no fim, as pessoas interessadas podem vir a finalizar os conflitos e sentar à mesa de negociação.

VIRGEM: Diante dos desafios e dos riscos envolvidos, sua alma recua, mas reforce sua vontade de progredir para que esse recuo seja temporário, como o da pantera que dá uns passos para trás antes de dar o bote. Em frente.

LIBRA: Grandes coisas acontecem sob pressão e com fortes tensões provindas de todos os lados, inclusive da parte das pessoas que, supostamente, deveriam estar aí para apoiar e dar incentivo. Não importa. Em frente.

ESCORPIÃO: As questões mais importantes e valiosas que sua alma anda percebendo nesta parte do caminho são justamente as que precisam ser mantidas sob uma boa camada de sigilo, porque as pessoas não as compreenderiam.

SAGITÁRIO: Que a maioria pense assim ou assado não significa que você deva seguir pelo mesmo caminho. Eventualmente, a maioria democrática tem razão, mas se você suspeitar que haveria alternativa melhor, siga por essa.

CAPRICÓRNIO: Estando tudo mais ou menos certo, o seguinte passo é exorcizar as preocupações inúteis e ficar com as que de verdade precisam de atenção, dado que ninguém, a não ser você, poderia fazer algo a respeito.

AQUÁRIO: Se as ideias pudessem se materializar de imediato, como seria o cenário pelo qual você transita agora? Se materializariam coisas interessantes e em nome do bem comum? Ou haveria distorções múltiplas em andamento?