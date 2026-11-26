OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (26/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Urano em oposição, Marte ingressa em Virgem.

Oscar Quiroga

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:00

Quando as pessoas ricas, e com riqueza hoje se entende trilhões, se deparam com limitações de seu suposto poder, em vez de encarar a situação como um chamado do mistério da Vida para aceitar que o poder não é uma conquista individual, mas uma concessão que a Vida oferece para verificar se essas pessoas em particular ficam mais lúcidas, acaba acontecendo o contrário, elas dão chiliques como crianças birrentas.

As pessoas de alma pequena eventualmente ganham muito poder para crescerem e se tornarem sábias. Se isso não acontecer e, talvez, muito pelo contrário, forem se tornando imbecis, o mistério da Vida apresenta a conta impondo limitações porque, afinal, o ser humano não pode tudo entre o céu e a terra, há operações que estão além de nosso alcance, não importa quanto poder acumulemos

ÁRIES: As ideias que você lançar ao futuro neste momento tendem a se tornar mais substanciosas com o passar do tempo, mas você também haverá de tomar atitudes concretas para que o futuro se aproxime cada vez mais do presente.

TOURO: O desgaste acumulado do ano está cobrando seu tributo e você há de tomar cuidado para não interpretar o cansaço como uma condição que tenha vindo para ficar, porque é temporária. Aproveite o embalo e descanse.

GÊMEOS: Nem tudo poderá ser decidido por você, há assuntos que estão fora do seu domínio e que, por isso, precisam ser deixados na mão de outras pessoas. A situação envolve alguns riscos e ansiedades, mas vai dar tudo certo.

CÂNCER: Para evitar desgaste e estresse desnecessários neste fim de ano, procure atuar com a maior objetividade possível, porque é certo que não vai haver tempo disponível para fazer tudo o que, na alma, seria desejável.

LEÃO: Mesmo que você sinta bater aquele cansaço que resulta da iminência do encerramento de um ano complexo, procure transcender essa condição e continuar fazendo o que estiver ao seu alcance para tudo dar bastante certo.

VIRGEM: Agora é quando sua alma precisa se livrar o quanto antes das pessoas e situações que amarram você a um passado que não há de continuar se repetindo. A substituição do passado pelo futuro está em andamento. Aproveite.

LIBRA: Chega uma hora em que se torna necessário diminuir a frequência de consultas e conversas para entrar em ação, porque mesmo que o resultado seja pífio, pelo menos você terá iniciado uma sequência realizadora.

ESCORPIÃO: Procure fazer concessões, porque se insistir em ter tudo sob seu controle, o mais provável que aconteceria é o tempo ser preenchido com uma lista de conflitos e discordâncias que vai tirar a alegria do momento.

SAGITÁRIO: É importante que você tome as iniciativas pertinentes para que sua alma não seja abduzida pelo que outras pessoas planejarem. Domine a situação e conduza todo mundo ao objetivo que seja mais interessante para você.

CAPRICÓRNIO: Durma mais, pretenda menos, aguarde pelos sinais que a vida lhe apresentar para evidenciar que chegou a hora de sair da toca e retomar as pendências. Por enquanto, o melhor a fazer é ficar na toca mesmo.

AQUÁRIO: Considere com carinho a possibilidade de articular alianças e parcerias com pessoas que, mesmo não lhe sendo simpáticas logo de entrada, representam perspectivas interessantes para seu futuro. É tudo uma aposta.