OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (29/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Oscar Quiroga

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:00

Nossa humanidade só conhece o que percebe, o resto do conhecimento é pura teoria feita de palavras, e todos nós sabemos o quanto as palavras podem distorcer, enganar, ocultar e mentir.

Sendo virtualmente impossível experimentar tudo durante uma existência para perceber presencialmente o que se pretende conhecer, os enciclopedistas de todos os tempos nos ofereceram o legado de um conhecimento que serve de referência para todas as gerações.

Apesar disso, nossa humanidade, motivada pelo uso da percepção para satisfazer sua curiosidade, continua dependendo do "ver-para-crer", senão iremos nos transformando em entidades puramente teóricas sem nenhum compromisso com a realidade, afirmando inclusive que a realidade não existe, e que é tudo um ponto de vista.

ÁRIES: Emoções intensas correm à solta, provocando e sendo provocadas. Lembre-se de que sempre terá o dia de amanhã, onde as experiências de hoje terão de encontrar uma forma de encaixar, ou se declarar desencaixadas.

TOURO: Agora é quando as coisas ficam à beira das discussões irritantes, uma situação que, no momento, não resultaria em nada positivo, agregaria estresse apenas, algo que você, com certeza, não precisa. Melhor pegar leve.

GÊMEOS: Cada pessoa tem seu jeito de fazer as coisas e de vez em quando os jeitos diferentes se tornam conflitantes e, em acessos de mau humor, agressivos também. Perceber antes de acontecer é o melhor que se pode fazer.

CÂNCER: Para fazer o que você pretende será necessário muito mais do que gestos sedutores, porque se você observar bem, as pessoas e o mundo em geral andam num estado de tensão elevado demais para ser suavizado com gestos leves.

LEÃO: Os eventuais ataques que você sofrer não precisam ser respondidos com força total, porque isso fará com que fiquem ainda mais acirrados. Ignorar não seria o caso, porém, manter a presença de espírito é essencial.

VIRGEM: Os momentos de fúria hão de encontrar uma forma de se expressar, porque não seria saudável os manter presos, seriam como feras selvagens enjauladas e famintas. Se o movimento é produtivo ou destrutivo, essa é a decisão.

LIBRA: A firmeza que você precisa usar neste momento talvez não seja do seu agrado, mas tendo em vista que seu conforto e segurança estão em jogo, vale a pena se estressar um pouco mais do que o habitual. Por uma boa causa.

ESCORPIÃO: É tentador pisar no acelerador e passar por cima das circunstâncias, inclusive porque pareceria que essa seria a melhor atitude possível. Porém, a resposta seria rápida e não viria com serenidade.

SAGITÁRIO: Suas intenções ocultas tendem a ficar evidentes, portanto, a não ser que seja esse seu objetivo, procure andar com mais cuidado, observando sua própria atuação para verificar em que momento você se revela.

CAPRICÓRNIO: As decisões tomadas num momento de mau humor são sempre as piores, tome distância dessa tentação, mantenha o juízo e a presença de espírito para não se precipitar na direção de tudo se descontrolar. Melhor não.

AQUÁRIO: De vez em quando é preciso que a vida nos brinde com uma chacoalhada daquelas para sairmos da inércia e nos atrevermos, novamente, a nos lançar ao futuro em busca das aventuras que sirvam para nos reinventar.