OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (5/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia até 11h39 HBr, quando ingressa em Libra.

Oscar Quiroga

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:00

Pretender que algo aconteça de acordo com nossos intuitos durante a Lua Vazia é apostar contra o destino, porque a Lua Vazia desconsidera as pretensões objetivas de nossa humanidade agregando um fator de imprevisibilidade a tudo.

O resultado do primeiro turno das eleições, por exemplo, ocorreu durante a Lua Vazia e, como a história comprova, não se repetiu no segundo turno.

Hoje tu despertas para um novo dia com a Lua Vazia e, como todas as manhãs, repassarás a lista de atividades objetivas que pretendes fazer dar certo, enquanto o astrólogo aqui te sugere que desistas e que substituas tua pretensão objetiva por uma atitude despreocupada, porque o céu te outorga uma licença para tanto. Se tu aproveitas essa licença ou não, é onde se demonstra a fibra do teu ser.

ÁRIES: Assumir alguns riscos parece inevitável, porém, mesmo assim você precisa tomar todas as iniciativas que estiverem ao seu alcance para minimizar o impacto desse movimento. Riscos sim, porém, com bastante controle.

TOURO: Para você evitar estresses desnecessários, fique ciente de que, no momento, você encontrará dificuldade para se sentir bem acompanhado. Nada mudou, tudo continuará em paz, mas no momento há contrariedades em andamento.

GÊMEOS: Tome cuidado com essas pessoas que são rápidas para se livrar das responsabilidades que elas deveriam administrar, porque se elas forem bem-sucedidas será você quem terá de arcar com o peso das tarefas. Melhor não.

CÂNCER: Aquilo que você pretende não é fácil de realizar, mas há uma janela de oportunidade disponível, a qual, mesmo sendo estreita pode ser aproveitada, mas que você só perceberá fazendo uso de sua clássica sensibilidade.

LEÃO: O futuro que sua alma visualiza não está distante, mas tampouco está ao alcance de suas mãos por enquanto. É melhor você aceitar que levará um bocado de tempo a mais do que imagina você realizar suas pretensões.

VIRGEM: A vontade de encontrar uma forma de transcender as limitações e surgir com a alma linda, criativa e maravilhosa do outro lado está se tornando a cada dia mais forte. Alguma coisa positiva há de resultar da situação.

LIBRA: Suas certezas podem ser muito bem fundamentadas, mas se as pessoas se ativessem ao que é racional o mundo não estava tão dividido quanto agora. Tenha isso em mente para não se surpreender com a dificuldade de relacionamento.

ESCORPIÃO: Antes de sair por aí em disparada tentando fazer mil coisas divertidas e excitantes, procure organizar tudo que seja da ordem cotidiana, porque talvez assim você perceba que não é tempo de fazer loucuras.

SAGITÁRIO: Para que tudo corra mais ou menos dentro de suas expectativas e pretensões será necessário você atuar com máxima discrição, evitando assim dar de cara com as atitudes inesperadas e contrariadas de certas pessoas.

CAPRICÓRNIO: Por mais que sua alma esteja sendo pressionada em tais ou quais direções, respire e tome seu tempo para decidir o que fazer. As pressões passarão e você ficará com compromissos assumidos, pense nisso agora.

AQUÁRIO: Tudo que você precisa administrar cotidianamente consome o tempo que teria de ser dedicado a colocar em prática anseios mais elevados. Isso há de ser administrado com sabedoria, isto é, com muita presença de espírito.