OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (8/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua Vazia em Virgem.

Oscar Quiroga

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00

A agenda do firmamento não coincide com a agenda da civilização; muito estresse e desorientação deriva dessa divergência para nossa humanidade, porque, afinal, a magia toda de contar o tempo e de nos ajustar à ordem do firmamento reside em fazer com que céu e terra dancem coladinhos e em sincronia, senão tudo degringola.

E degringolando anda nossa civilização que faz muito tempo deixou de servir ao bem-estar do humano para o capturar dentro de ordens pré-fabricadas bastante desconectadas das necessidades reais, de modo a servir ao bem-estar exclusivo de poucos e privilegiados grupos.

Essa história nunca teve um momento em que o modelo dava certo, e se em gerúndio nunca funcionou não há razão para imaginarmos que vai ter agora um final feliz. O final, porém, será libertador.

ÁRIES: Sempre haverá alguma questão apropriada para construir remorsos, porém, quando essa surgir em sua mente, será sábio perceber, guardar no arquivo, mas não se deter por tempo demais a ruminar ressentimentos inúteis.

TOURO: Algumas palavras que as pessoas lhe endereçam podem tocar em nervos íntimos, mas a questão não é essa. A questão é discernir se as pessoas fizeram isso intencionalmente ou se elas nem sabiam de seus pruridos.

GÊMEOS: Há coisas que você percebe com muita clareza enquanto para as outras pessoas é um enigma indecifrável. Ao mesmo tempo, elas podem perceber detalhes que passam despercebidos por você. É hora de trocar experiências.

CÂNCER: Para você não se envolver impulsivamente em assuntos que depois não se mostrariam tão interessantes assim, procure ganhar tempo e agir tendo em mente poupar seu fôlego e seus recursos. Mais clareza para a percepção.

LEÃO: Tudo em seu devido lugar e em seu tempo certo, assim as coisas procederão da melhor maneira possível e com mínimos contratempos. Atue com serenidade a despeito de ser tentador perder a paciência e chutar o balde.

VIRGEM: Procure não se mortificar mentalmente com as questões que não andam dando muito certo, porque se der início a esse processo será muito difícil o deter, e o resultado vai ser o de você chegar ao final do dia com exaustão.

LIBRA: É tentador lidar com as pessoas como se fossem peças do seu jogo e é bastante normal esse comportamento, todo mundo, em maior ou menor medida, o joga. Pode haver boas intenções para fazer isso, é a melhor hipótese.

ESCORPIÃO: É bom prestar atenção aos detalhes, afinal, é aí que residem os problemas, mas também as soluções. Só resta usar o discernimento para reconhecer quais detalhes seriam importantes e descartar os outros, que só atrapalham.

SAGITÁRIO: Procure confirmar suas suspeitas investigando direito antes de dar por garantidas as informações que recebeu, de fontes que, na prática, costumam vir fofocas misturadas com algumas poucas questões importantes.

CAPRICÓRNIO: Todos esses murmúrios que você fica sabendo, não apenas ao seu respeito como também em relação aos assuntos em andamento, precisam ser tratados com a maior sabedoria possível, sem tomar decisões sobre esses.

AQUÁRIO: Com tanta coisa a fazer, talvez seria melhor começar por tornar seu coração sereno a despeito dos milhares de argumentos para o contrário. Assim, com o coração mais sereno, as tantas coisas se tornarão poucas.