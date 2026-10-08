Horóscopo de quinta (8/10); veja previsões para seu signo

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Oscar Quiroga
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00
A agenda do firmamento não coincide com a agenda da civilização; muito estresse e desorientação deriva dessa divergência para nossa humanidade, porque, afinal, a magia toda de contar o tempo e de nos ajustar à ordem do firmamento reside em fazer com que céu e terra dancem coladinhos e em sincronia, senão tudo degringola.
E degringolando anda nossa civilização que faz muito tempo deixou de servir ao bem-estar do humano para o capturar dentro de ordens pré-fabricadas bastante desconectadas das necessidades reais, de modo a servir ao bem-estar exclusivo de poucos e privilegiados grupos.
Essa história nunca teve um momento em que o modelo dava certo, e se em gerúndio nunca funcionou não há razão para imaginarmos que vai ter agora um final feliz. O final, porém, será libertador.
TOURO: Algumas palavras que as pessoas lhe endereçam podem tocar em nervos íntimos, mas a questão não é essa. A questão é discernir se as pessoas fizeram isso intencionalmente ou se elas nem sabiam de seus pruridos.
GÊMEOS: Há coisas que você percebe com muita clareza enquanto para as outras pessoas é um enigma indecifrável. Ao mesmo tempo, elas podem perceber detalhes que passam despercebidos por você. É hora de trocar experiências.
CÂNCER: Para você não se envolver impulsivamente em assuntos que depois não se mostrariam tão interessantes assim, procure ganhar tempo e agir tendo em mente poupar seu fôlego e seus recursos. Mais clareza para a percepção.
LEÃO: Tudo em seu devido lugar e em seu tempo certo, assim as coisas procederão da melhor maneira possível e com mínimos contratempos. Atue com serenidade a despeito de ser tentador perder a paciência e chutar o balde.
VIRGEM: Procure não se mortificar mentalmente com as questões que não andam dando muito certo, porque se der início a esse processo será muito difícil o deter, e o resultado vai ser o de você chegar ao final do dia com exaustão.
LIBRA: É tentador lidar com as pessoas como se fossem peças do seu jogo e é bastante normal esse comportamento, todo mundo, em maior ou menor medida, o joga. Pode haver boas intenções para fazer isso, é a melhor hipótese.
ESCORPIÃO: É bom prestar atenção aos detalhes, afinal, é aí que residem os problemas, mas também as soluções. Só resta usar o discernimento para reconhecer quais detalhes seriam importantes e descartar os outros, que só atrapalham.
SAGITÁRIO: Procure confirmar suas suspeitas investigando direito antes de dar por garantidas as informações que recebeu, de fontes que, na prática, costumam vir fofocas misturadas com algumas poucas questões importantes.
CAPRICÓRNIO: Todos esses murmúrios que você fica sabendo, não apenas ao seu respeito como também em relação aos assuntos em andamento, precisam ser tratados com a maior sabedoria possível, sem tomar decisões sobre esses.
AQUÁRIO: Com tanta coisa a fazer, talvez seria melhor começar por tornar seu coração sereno a despeito dos milhares de argumentos para o contrário. Assim, com o coração mais sereno, as tantas coisas se tornarão poucas.
PEIXES: Se as ideias não encaixam na realidade prática, ou são impraticáveis e você precisa deixar de lado, ou é uma questão de tempo e de amadurecimento para que as ideias encontrem o momento de encaixar direito.