OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (10/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Marte em quadratura; Lua Nova em Libra.

Oscar Quiroga

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 05:00

Por mais sofrido que seja o sofrimento, valha a redundância, é graças a sofrermos por perder o que amamos que nos tornamos capazes de dar valor às experiências, um valor que nenhum algoritmo pode oferecer.

A avaliação sensorial e visceral das experiências nos permite fazer julgamentos morais sábios, algo que eventualmente a inteligência artificial pode simular, apresentando julgamentos que parecem corretos, mas o que parece correto não é necessariamente verdadeiro, a verdade só é percebida com todos os sentidos e não se escondendo desses.

É interessante que, sempre que na história o humano tenta se livrar do humano que é, o tiro sai pela culatra, mas não sem provocar intenso sofrimento e angústia social, porque, afinal, é sofrendo que nossa humanidade tem suas mais impactantes epifanias.

ÁRIES: As carências não se resolvem na hora, por isso, evite buscar alívio imediato, porque você até poderia resolver a carência, mas sempre haverá o dia seguinte em que você terá de administrar as consequências. Ou não?

TOURO: Os problemas que as pessoas criam e que você se responsabiliza por consertar, ou pelo menos maquiar, hão de ser redimensionados com mais sabedoria, porque no futuro começará a pesar a repetição do mesmo padrão.

GÊMEOS: Os contratempos que se apresentam não são castigos por você ter feito algo errado, são circunstâncias desafiadoras que testam sua presença de espírito e evocam sua real capacidade de dar conta de tudo. Em frente.

CÂNCER: Querendo fazer a coisa certa talvez você faça a errada, não por falta de boas intenções, mas porque muito provavelmente você não entendeu bem o que anda acontecendo. Melhor você ganhar tempo para observar tudo melhor.

LEÃO: Dá para suavizar um pouco o ambiente com algumas palavras e gestos, mas a questão é, será que sua alma pretende mesmo suavizar? Ou já está tão cansada de tudo que se inclina a chutar o balde e que seja o que a Vida quiser?

VIRGEM: Sua vontade de se dar bem é legítima, mas é importante reconhecer que sua vontade há de se combinar com as circunstâncias e com o cenário da história mundial para, assim, você saber direito o alcance de se dar bem.

LIBRA: Oriente as iniciativas que você tomar agora no sentido de beneficiar o maior número possível de pessoas envolvidas. Sempre ficará alguma de fora, porque é impossível agradar a todo mundo. Iniciativas orientadas.

ESCORPIÃO: Perder a paciência seria algo natural, que passa despercebido, porém, os efeitos podem ser duradouros e nada positivos. Se você busca alívio perdendo a paciência, tenha em mente que depois as complicações aumentariam.

SAGITÁRIO: As pessoas oferecem conselhos que elas mesmas nunca puseram em prática, tenha em mente essa discrepância para sua alma não se sentir autorizada a tomar tais ou quais atitudes que, depois, se mostrariam negativas.

CAPRICÓRNIO: Faça apenas o que estiver ao seu alcance, porque tentar ir além neste momento só vai lhe agregar estresse, justo num momento em que sua alma precisa se sentir mais segura e confortável. Encare tudo com serenidade.

AQUÁRIO: É bom colocar em prática as ideias com rapidez, nem que seja para as testar se resistem ao mundo da vida real. Porém, é preciso você se lembrar que há um tempo certo para cada coisa, para as iniciativas e para esperar.