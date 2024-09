OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (14/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Júpiter em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 14 de setembro de 2024 às 05:00

Contabiliza o tanto de tempo que gastas em torno do medo e de todas suas manifestações acessórias, tais como a ansiedade, preocupações, pudor, prudência, hipocrisia, mentira, apequenamento e tantas outras, para iniciar o processo de substituição dessas condições por outras, mais auspiciosas e que te impulsionem para adiante e para cima.

Essa história de que nascemos humanos entre o céu e a terra para expiar pecados e sofrer precisa também ser substituída por outra história, a de sermos capacitados para colaborar com a evolução de todos os seres, visíveis e invisíveis, que habitam nosso belo e assustado planeta, porém, essa reorientação substitutiva nunca acontecerá pelo mero fato de nascermos humanos e sermos empurrados nessa direção, mas porque aspiramos a isso e decidimos nos consagrar a esse destino.

ÁRIES: Para que as desavenças sejam superadas, alguém precisa tomar a iniciativa nesse sentido, porque se o silêncio continuar e as cartas não forem postas sobre a mesa, o clima de conflito vai perdurar por pura inércia.

TOURO: Você verá que as coisas se arrumam da melhor maneira possível, desde que você preserve uma dose elevada de boa vontade, lidando com as circunstâncias com um sorriso no rosto. Você verá que, assim, as portas se abrem.

GÊMEOS: Para haver o devido equilíbrio que toda alma humana precisa, é necessário coordenar as atividades produtivas de tal forma que sobre tempo para se distrair e, talvez, se dedicar a fazer absolutamente nada. É por aí.

CÂNCER: Importante mesmo é o bem-estar, e que esse estado elevado da alma possa ser compartilhado com pessoas queridas, o que nesse momento é uma grande dificuldade, porque anda todo mundo ensimesmado em preocupações.

LEÃO: Ainda que os avanços sejam pequenos, serão suficientes para brindar com alívio. Procure se aproximar das pessoas que, sabidamente, possam oferecer a você um pouco de apoio, incentivo e conselhos sábios. Isso vai ajudar.

VIRGEM: Seja você sua própria sorte, se torne independente das circunstâncias e aposte todas suas fichas na boa vontade posta em prática para se abrir passagem no meio das dificuldades, e se dirigir ao alvo preferido.

LIBRA: Fazer o bem sem olhar a quem não seria uma atitude sábia nesta parte do caminho, porque sem discernimento você corre o risco de ajudar quem não o merece e não perceber as pessoas que realmente precisam de ajuda.

ESCORPIÃO: Enquanto não houver disponível alguém que compreenda a profundidade de suas visões, o melhor a fazer é continuar silenciando e sonhando em paz. Porém, o objetivo continua sendo a partilha dessas visões.

SAGITÁRIO: Procure se aproximar das pessoas que tenham capacidade de ajudar com os interesses que sua alma quer realizar agora, mas tenha o cuidado de fazer isso com elegância, para que não pareça ser puro interesse.

CAPRICÓRNIO: Quando o mesmo de sempre é visto com outros olhos, ganha um brilho sedutor que faz com que a alma realize as tarefas sem nenhum esforço, e além disso, com bastante regozijo. Aproveite esses raros momentos.

AQUÁRIO: Fazer planos é muito bom, e por enquanto você não precisa ter nenhum compromisso com a árdua realidade concreta, que sempre limita o sonhar. Faça planos sonhando alto e se deixando seduzir pelo infinito. É por aí.