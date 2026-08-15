OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (15/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 05:00

Fazer algumas "loucuras", por que não? Por mais certinha que seja tua maneira de ser, de vez em quando é preciso fazer algumas extravagâncias, só para honrar a natureza criativa de nossa humanidade, porque se tudo for igual sempre, a alma começa a se deprimir.

Satisfazer um capricho, ir ao mesmo lugar de sempre por um caminho novo, mudar a maneira de cumprimentar as pessoas, a extravagância não precisa ser exagerada, porque com mínimos movimentos, desde que motivados pela premente necessidade de experimentar leveza e alegria, serão suficientes para satisfazer o anseio de anular o medo.

As "loucuras" podem ser espontâneas ou planejadas, isso não importa, porque o que interessa é o resultado buscado, que é a substituição do tempo dedicado ao medo pela dedicação à alegria

ÁRIES: Promova alegria com sua presença, mas entenda que para certas pessoas essa atitude chega a ser insultante, porque elas não conseguem aceitar que o mundo continua funcionando bem a despeito do mau humor delas.

TOURO: Tenha em mente beneficiar todas as pessoas dentro de seu círculo mais próximo de relacionamentos, porque se você colocar ressalvas e beneficiar umas em detrimento de outras, o caldo vai entornar lá na frente.

GÊMEOS: Há coisas boas acontecendo perto de você, portanto, evite ficar martelando pensamentos preocupantes ou ansiosos que impeçam a visão dessas coisas boas. Há tantos motivos para desfrutar da vida! Melhor aproveitar.

CÂNCER: Os bons resultados que eventualmente você colhe agora não são resultado de golpes de sorte, porque apesar de que esse fator também esteve presente, a maior parte dos resultados se deve ao desempenho de seu esforço.

LEÃO: Sua boa vontade há de ser combinada com uma boa dose de sabedoria, porque nem sempre se pode esperar que as pessoas interpretem bem seus gesto. É importante manter equilíbrio, para as virtudes não serem exploradas.

VIRGEM: Os bons sentimentos que você nutre em relação a algumas pessoas ainda não pode ser manifesto abertamente, mas serve de ponto de apoio para elaborar estratégias de aproximação. Relacionamentos são coreografias.

LIBRA: As boas coisas que andam acontecendo entre as pessoas podem até ser passageiras, porque logo mais elas retornarão ao estado hostil que é normal, porém, mesmo assim deixam uma marca indelével nos relacionamentos.

ESCORPIÃO: Use a sua eventual autoridade com sabedoria, porque é assim que as pessoas reconhecerão você como alguém de prestígio, que não abusa do seu poder, mas que, ao contrário, o utiliza em benefício de todo mundo.

SAGITÁRIO: Essas visões que você anda tendo a respeito do futuro podem parecer muito loucas neste momento, mas à medida que o tempo passar se tornarão pertinentes. Aposte nessas visões, mesmo que não pareçam ter sentido.

CAPRICÓRNIO: Para que as boas intenções não fiquem na teoria, o que estragaria o efeito virtuoso delas, você precisa transcender o medo de fazer o ridículo, porque mesmo que isso aconteça, não terá nenhuma importância.

AQUÁRIO: Para fazer boas parcerias é imprescindível que as pessoas envolvidas também sejam boas, bem intencionadas e dispostas a dar seu melhor para que tudo proceda com qualidade em direção aos objetivos pretendidos.