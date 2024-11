OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (16/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Urano em oposição.

Vontade de colocar ordem no mundo não falta, quem está eventualmente no comando de corporações, empresas e instituições governamentais sabe muito bem que é preciso colocar ordem para tudo funcionar devidamente.

Porém, para colocar ordem e progredir é preciso haver entendimento, porque não há nenhuma salvação disponível individualmente, qualquer tipo de ordem requer entendimento entre as pessoas, que precisam unir forças e atuar em conjunto, em benefício de um mundo melhor.

Paralelamente, e para alimentar o individualismo fanático e egoísta, surgem as lideranças tirânicas, derivadas do culto às personalidades fortes, que prometem solucionar tudo com seu brilho pessoal, mas a história já mostrou, e continuará comprovando, de que esse movimento não passa de uma fantasia pervertida.