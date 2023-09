Horóscopo de sábado (16/9); veja previsões para seu signo

Exagera a alegria e pratica o comedimento com o amargor do coração, é melhor que te excedas de entusiasmo e ingênuo ardor do que te entregares à severidade dolorida que tuas decepções e ressentimentos provocam.



Rejeita sumariamente o tolo convencimento de que nascemos aqui na Terra para sofrer, quem inventou isso tem um lugar perpétuo reservado no quinto dos infernos, onde experimentará com exuberância o equívoco perpetrado, até aceitar que o corpo cósmico do Divino é puro êxtase, e que não se chega aos seus pés pela dor, mas pela alegria.