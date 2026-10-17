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Horóscopo de sábado (17/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:00

Dois tipos diferentes de angústia nossa humanidade é destinada a experimentar, e apesar de as condições que a provocam serem muito diferentes, a angústia é exatamente a mesma, a reunião de diversos sintomas ocorrendo simultaneamente cujo resultado é a percepção de nossa fragilidade diante da complexidade da experiência da vida.

Como humanos que somos, é importante que tenhamos domínio sobre a realidade em que existimos, portanto uma das experiências angustiantes é quando percebemos que não temos domínio algum.

A segunda experiência angustiante resulta de quando, seja por esforço pessoal ou pela sorte, estamos radiantes de glória, dominando a cena, pois, em algum instante sorrateiro, a consciência nos lembrará de que a qualquer momento poderemos perder esse domínio.

ÁRIES: Ajudando outras pessoas a obterem o que pretendem a expectativa natural seria esperar que elas façam o mesmo por você quando chegar a oportunidade. Não há garantia nenhuma nesse sentido, melhor desapegar do resultado.

TOURO: Mesmo que o meio do campo tenha embolado tanto que a situação pareça insuperável, rejeite o estado mental de confusão e continue se dedicando a fazer tudo que estiver ao seu alcance, porque será mais do que suficiente.

GÊMEOS: Antes de se lançar na habitual corrida de obstáculos com o objetivo de satisfazer algum desejo, procure investigar se o resultado será mesmo satisfatório ou se a coisa toda não passa de uma distração sem sentido.

CÂNCER: Quem estiver semeando cizânia, mesmo que de forma inconsciente e sem intenção maligna, precisa ser posto à distância para não atrapalhar o cenário. Este é um momento em que semear divisões agrega caos ao cenário.

LEÃO: Nem sempre seria melhor apontar alto na direção da grandeza, às vezes, como agora, é propício dar atenção às pequenas coisas que normalmente você deixaria na mão de outrem. Nos pequenos detalhes há beleza.

VIRGEM: Estar perto de realizar suas pretensões é o trecho mais difícil do caminho, porque sua alma tende a relaxar e dar os resultados por garantidos, quando, na prática, não há ainda garantia alguma de realização.

LIBRA: Aquilo que puder ser concluído merece sua atenção e foco nesta parte do caminho, porque mesmo que não possa ser finalizado totalmente, pelo menos você aproveitará a oportunidade para adiantar expediente. Suficiente.

ESCORPIÃO: Os pensamentos fluem sem tom nem som, às vezes parece que você tem ideias brilhantes para logo depois essas se mostrarem meras ilusões. É o momento de você se questionar sobre quem é que pensa os pensamentos.

SAGITÁRIO: Tenha em mente que as pessoas são uma caixa de surpresas porque são imprevisíveis, elas podem prometer mundos e fundos hoje para logo depois agirem como se nada disso tivesse acontecido. É normal isso acontecer.

CAPRICÓRNIO: Procure não se acomodar no que sempre deu certo porque o cenário do mundo está mudando muito rapidamente e sua alma corre o risco de ser deixada para trás pela onda da vida, que é implacável e não espera por ninguém.

AQUÁRIO: Esse desconforto interior que não tem nenhuma explicação lógica pode ser um aviso de questões que ainda não ficaram evidentes e valeria a pena você investigar direito para não se enredar em histórias paranoicas.

PEIXES: Se você conversar abertamente com pessoas de confiança sobre suas inquietações íntimas perceberá que essas não são de sua exclusividade, mas que representam dilemas que milhões de pessoas tentam solucionar.

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