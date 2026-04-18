OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (18/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Plutão em sextil.

Oscar Quiroga

Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:50

Enquanto teu corpo, que é a representação de tua forma aparente de ser, tem seu tempo determinado pelas regras da civilização, e essas indicam que hoje seja um dia de descanso, tua alma, que é a invisibilidade de teu ser, e que tem seu tempo determinado pelo organismo que chamamos de Universo, acorda hoje com a certeza de que precisa definir as questões que se alastram há tanto tempo, que provavelmente não se sabe mais como foi que tudo começou.

Sentirás por isso o puxão dos dilemas, porque enquanto teu corpo se sente no direito de descansar e se divertir, tua alma procura a oportunidade de expressar seu desencanto e, ao fazer assim, arrumar o tabuleiro do jogo existencial, para que tudo seja mais parecido aos ideais que, um dia, te conduziram às encrencas de hoje.

ÁRIES: A tensão que sua alma suporta, logo mais começará a diminuir, pela mera razão de que as coisas precisam entrar em outra dimensão, de maior entendimento e reciprocidade, superando de vez a continuação da pancadaria.

TOURO: Os sinais de que você começa a estar no domínio da situação novamente vão ficando evidentes, talvez ainda de forma tênue, mas decididamente firmes e convincentes. Portanto, não há lugar para a ansiedade.

GÊMEOS: Quando se lida com um grupo de pessoas, raramente todas as necessidades individuais podem ser satisfeitas, o bem do grupo requer fazer certos sacrifícios dos anseios privados. Não importa, siga em frente.

CÂNCER: Em nome de preservar a qualidade dos relacionamentos que lhe interessam, você precisa fazer algumas intervenções que parecerão duras demais, mas que são ditadas pela necessidade. A necessidade é a mãe do destino.

LEÃO: Escolha com sabedoria as encrencas em que você anda se envolvendo, no bom sentido da palavra, porque no futuro próximo você acordará percebendo que esse envolvimento resultou no acréscimo de obrigações e responsabilidades.

VIRGEM: Os investimentos são grandes, mas as perspectivas entusiasmam, por isso, não se apequene com o medo de que tudo seja pó de pirlimpimpim, há algo verdadeiro em andamento, mesmo que sua alma ainda não saiba direito o que é.

LIBRA: Aqueles que um dia foram bons relacionamentos, por interesse ou por afeto, passam em revista no momento atual. Isso é necessário porque sua alma precisa, mais do que nunca, confiar plenamente nas pessoas ao redor.

ESCORPIÃO: Assumir tarefas que não lhe interessam ou que não têm atrativo algum para você não há de se converter num problema. Assuma a dianteira e finalize o que seja necessário sem se importar, por enquanto, com a estética.

SAGITÁRIO: Tentar agradar a todas as pessoas envolvidas limitaria a margem de manobra que você tem para colocar em marcha as determinações que seriam justas para esse momento. Faça o certo em vez de preservar sua imagem.

CAPRICÓRNIO: Há o que precisa ser feito e há, ao mesmo tempo, o que sua alma deseja fazer, e parece que as duas orientações não convergem, o que deixa sua alma com o dilema de o que priorizar neste momento. Dilema importante.

AQUÁRIO: O que você determinar agora ficará inscrito a ferro e fogo no livro da vida. As determinações se expressam através de palavras, que as pessoas costumam usar de forma banal, ainda que sejam manifestações de poder.