Horóscopo de sábado (19/8); veja previsões para seu signo

Desperta com serenidade, evita cair na tentação das preocupações angustiantes, que te constrangem o coração e apertam a garganta. Que a serenidade ao respirar exorcize a confiança que distorcidamente depositas nesses argumentos que se apresentam como trágicos, mas que de tão ridículos que são deveriam ser tratados por ti como uma comédia.



Uma vez que tenhas estabilizado tua mente e teu coração na serenidade, pensa que a vida é uma eterna continuidade, que ela sempre terá para ti novas oportunidades, as quais precisam de teus braços, coração e intelecto para serem aproveitadas, e que podes ter certeza de que, fazendo a tua parte e persistindo nas tuas aspirações, é inevitável que encontres o fio de meada do teu destino, porque eventualmente tu podes perder o fio da meada, mas o fio da meada nunca se perderá de ti.