OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (19/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

Oscar Quiroga

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05:00

Não te importes com o final de semana e tampouco tenhas como finalidade imediata descansar ou te distrair, porque se levas a sério o objetivo de prosperar, na forma como imaginas que a prosperidade deva ser, encontrarás hoje o cenário propício para avançar com teus propósitos.

Se te dedicas a planejar teus movimentos durante a próxima semana, então passa tudo para o papel, toma notas de imediato, porque se deixar para depois descobrirás que as magníficas ideias se perdem na névoa mental.

E se por essas coisas te sentires com boa disposição para começar já mesmo a fazer algo concreto em nome de teus planos de prosperidade, exorciza todo e qualquer sinal de preguiça e te dedica com afinco e persistência a avançar o quanto te seja possível, dessa vez sem pedir ajuda, esgotando os recursos que tiveres à disposição.

ÁRIES: As maledicências nunca circulam com cara sinistra, ao contrário, são maquiadas de boas intenções e de aparente preocupação com o bem-estar alheio, mas que sob uma análise mais detalhada mostram sua verdadeira cara.

TOURO: Mesmo que você não goste de certas pessoas, isso não anula a opinião delas, porque eventualmente elas podem dizer o que você precisa ouvir. Nem sempre é melhor a gente se orientar pelas nossas preferências. É assim.

GÊMEOS: Aquela ordem que você deixou para depois é propício encarar agora. Agora é aquele depois, portanto, procure se dedicar a fazer arrumação até nos mínimos detalhes, porque esse será um tempo muito bem aproveitado.

CÂNCER: A vingança parece reprovável, mas a alma precisa ajustar contas com que o mereça. Agora, porém, é um momento em que, apesar de haver oportunidades disponíveis para a vingança, os efeitos colaterais seriam danosos.

LEÃO: Seus objetivos podem eventualmente ser discordantes com os da maioria, mas não se trata de democracia nesta parte do caminho, e sim de você conduzir as coisas do seu jeito para que os benefícios sejam da maioria.

VIRGEM: Fazer muita coisa não é garantia de que você esteja fazendo algo substancioso. É importante selecionar com sabedoria as tarefas a que você se dedica, porque assim você se regozijará com os resultados obtidos.

LIBRA: Por mais que suas opiniões sejam fundamentadas e consolidadas, nada indica que você deva deixar de ouvir com atenção as outras opiniões, que contradizerem as suas. Abrir-se ao diferente é uma boa forma de aprender.

ESCORPIÃO: As boas intenções não podem ser mera aparência, precisam vir do fundo do coração, senão não terão o mesmo efeito mágico que as intenções puras têm. É só você testar na prática para verificar o que foi afirmado.

SAGITÁRIO: Avaliar direito a natureza do momento é muito importante, porque eventualmente você tem coisas lindas para dizer, mas se o momento for errado, perderá a chance de silenciar. Avalie o momento com sabedoria.

CAPRICÓRNIO: Aquilo que as pessoas dizem que é muito fácil há de ser avaliado diretamente por você antes de ser posto em prática, inclusive vendo se essas pessoas já fizeram o que orientam, ou se estão apenas teorizando.

AQUÁRIO: Mesmo que de um jeito torto e mal acabado, é preciso fazer algo para que as coisas não degringolem demais. Agir, ainda que errando, é preferível a errar por não se atrever a fazer algo. Em frente com seus desejos.