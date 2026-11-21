OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (21/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Áries.

Oscar Quiroga

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:00

Cada dia de nossa humanidade deveria ser uma nova oportunidade para manifestar a essência criativa e atrevida que nos torna humanos, porém, sabemos que a realidade não é o que deveria, mas aquilo que conseguimos experimentar dentro do alcance de nosso entendimento.

Acontece que nosso entendimento sobre a realidade é baseado na ignorância espiritual, porque como essa realidade é invisível e não comprovável pelos "métodos científicos" preferimos tratá-la como uma crença.

Enquanto as coisas continuarem assim continuaremos também sendo todos menos do que poderíamos ser e, pior ainda, sofrendo pelas distorções que nenhuma terapia, remédio ou conselho poderiam resolver, já que para isso teríamos de aceitar que a ciência não merece ser a dona da verdade, porque há uma realidade que ela nunca vai conseguir dominar.

ÁRIES: A mente parece funcionar sozinha, mas esse não é seu melhor estado. Se você a deixar sozinha ela apresenta muitas discordâncias, porém, se você pensar intencionalmente em algo ou alguém, a história é outra.

TOURO: Você se relaciona com pessoas que pertencem a realidades diferentes da sua e isso há de ser tido em conta nesta parte do caminho, porque promoverá ajustes e acomodações que, mesmo desgastantes, seriam bem-vindas.

GÊMEOS: Aquilo que sua alma não gostar há de ser posto sobre a mesa para fazer os devidos ajustes, porém, cuidando para que a situação não se descontrole e acabe se tornando um show de recriminações. Isso é desnecessário.

CÂNCER: Reformular os hábitos de vez em quando é imprescindível, porque as coisas que dão certo durante um tempo não garantem o mesmo efeito para sempre, já que seu corpo muda e sua maneira de pensar também. Reformulações.

LEÃO: O tempo da celebração está chegando, mas não significa que você deva deixar de prestar atenção em tudo que seja do seu interesse, apenas que a partir de agora você pode reservar mais tempo para o regozijo e alegria.

VIRGEM: Para que as coisas não se acumulem nem muito menos se superponham, procure finalizar o que estiver em andamento mesmo que haja outros assuntos que lhe atraiam mais a atenção e que pareçam mais interessantes.

LIBRA: O clima fica mais leve e ameno, mas ainda requer atenção de sua parte, para que seus interesses não se dispersem e sejam deixados de lado inadvertidamente. Continue conversando e trazendo à tona o que seja importante.

ESCORPIÃO: Para sua alma se sentir segura e confiante e irradiar brilho e beleza, agora se torna importante você organizar bem suas finanças, porque isso lhe brindará com uma medida mais ampla de segurança. Para o bem de todos.

SAGITÁRIO: As semanas anteriores trouxeram motivos suficientes para você se conter e não fazer o que tinha em mente. Essa contenção começa a se soltar e, assim, você vai poder tomar as iniciativas que foram deixadas de lado.

CAPRICÓRNIO: É cansativo ter de se encontrar com tanta gente só porque é final de ano e as coisas funcionam assim. Porém, já que o assunto é inevitável, procure então se envolver na experiência e se capitalizar com ela.

AQUÁRIO: Daria tudo muito mais certo se houvesse a devida colaboração, mas se essa anda faltando, por enquanto siga pela linha de dar seu melhor, porém, quando a oportunidade surgir, demande o que deveria acontecer.