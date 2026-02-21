OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (21/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 8h10 até 20h32 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 05:00

A Vida é um mistério no qual nos movimentamos e experimentamos ser, e é de operação imparcial, sem preferências, pois, brinda com suporte para o que apreciamos e também para o que abominamos

Poderia te dizer, com licença poética, que a Vida é o que acontece enquanto estamos preocupados e ensimesmados com nossas angústias, ou entretidos com os vídeos das redes sociais, porém, a Vida é tudo, absolutamente tudo, somos nós refletindo e somos nós perdendo tempo também, a Vida contempla absolutamente tudo.

Agora, conseguir perceber com a mesma imparcialidade que a Vida opera, esse é o maior objetivo que um ser humano pode almejar, porque ao conseguir ter essa percepção, o humano pode ser sério ou pode perder tempo, mas nada nem ninguém o amarrará, é o humano livre.

ÁRIES: Com tanta coisa acontecendo e com sua alma envolvida na maior parte de tudo que acontece, é hora de você passar em revista seus sentimentos mais íntimos, e se orientar por esses, porque aí nunca há fingimento.

TOURO: Para evitar futuros desgastes em certos relacionamentos, procure sempre manter um trato cordial com as pessoas, porque mesmo que isso seja um tanto forçado de vez em quando, o futuro pacífico justifica o investimento.

GÊMEOS: Para que este momento auspicioso não passe em brancas nuvens, tenha em mente os interesses que você precisa defender, e faça isso sem nenhum pudor, mesmo que haja pessoas de prontidão para criticar você. Não importa.

CÂNCER: Ninguém pode forçar outrem a ter boa vontade, pois, ou ela surge espontânea do fundo do coração, ou será simplesmente fingida, dando resultados contrários aos esperados. A boa vontade sempre está por aí, no coração.

LEÃO: Procure dar razão aos seus sentimentos, para que sua alma possa encontrar a orientação adequada neste momento, em que precisa tomar algumas decisões. Os sentimentos são puros, não se intoxicam com raciocínios.

VIRGEM: Continue ampliando sua rede de contatos, porque mesmo que se misturem as pessoas simpáticas e antipáticas, isso não mais seria do que um reflexo de como as coisas andam no mundo, de ponta-cabeça e sem rumo definido.

LIBRA: Fazendo tudo direito e dentro das normas da correção, não haverá nenhum problema e, ainda mais, os frutos colhidos serão deliciosos. Por mais difícil que seja você se manter dentro da correção, os resultados compensam.

ESCORPIÃO: Aproveite a boa onda que circula à solta entre as pessoas, porque é sabido que as coisas não funcionam assim normalmente. Ao contrário, é mais frequente que as pessoas estejam ressentidas do que com boa vontade.

SAGITÁRIO: Os sentimentos são invisíveis, nós podemos apenas enxergar seus vestígios e sinais aparentes, mas nunca a intensidade de seu fluxo misterioso. Isso prova que, mesmo que algo seja invisível, continua sendo real.

CAPRICÓRNIO: Este é um ótimo momento para você se entender melhor com as pessoas com que mantém um relacionamento próximo, seja de natureza íntima ou relativo aos compromissos de trabalho e negócios. Aproveite a onda.

AQUÁRIO: Inúmeras questões práticas podem ser resolvidas neste momento, e seria interessante que você se dedicasse a elas, mesmo que na sua imaginação pareça haver objetivos mais nobres e elevados para seguir. Praticidade.