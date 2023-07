Horóscopo de sábado (22); veja previsões para seu signo

Todo ser humano tem direito a se sentir único e original, uma potência individual de criação, preservação e destruição, um instrumento fabuloso de expressão, mas ao longo da vida e do amadurecimento vamos constatando que não é suficiente sentir, já que se ficamos na mera sensação não haverá nada de único e original nisso.



A ciência não explica como é que são tão realistas nossas sensações, mas não ao ponto de conseguir se manifestar automaticamente em ações que possam ser compartilhadas com as outras pessoas, para elas perceberem quão maravilhosa é nossa vida interior, nem tampouco a ciência explica que, mesmo sabendo disso, continuamos teimando em nos regozijar com as sensações e procrastinamos o esforço que conduziria a abrir um caminho de expressão que pudesse virar do avesso o interior.