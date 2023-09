Horóscopo de sábado (23/9); veja previsões para seu signo

Antes de a consciência humana ser possível, o signo de Libra era inexistente, ele surgiu dividindo os signos de Escorpião e Virgem, que até hoje mantêm simbologias semelhantes.



Isso não significa que as pessoas de Libra sejam mais humanas do que a dos outros signos, mas que é inerente ao usufruto da consciência humana o dever de se manter no maior equilíbrio possível entre a objetividade e a abstração simultâneas que caracteriza nossa experiência de vida.