Horóscopo de sábado (25/11); veja previsões para seu signo

Há momentos em que se torna necessário tomar decisões graves e difíceis, porque não há nenhuma opção disponível que deixe de provocar efeitos colaterais problemáticos, apenas alternativas com as quais a alma não sente simpatia alguma, se vendo na obrigação de, talvez, escolher a que menos sofrimento provocar.



Só quem se encontra nessa situação sabe o nível de estresse que isso provoca, muito mais ainda porque do lado de fora sempre haverá os moralistas de plantão, rápidos no gatilho para criticar a atuação alheia, indicando com maravilhosa simplicidade o que deveria ter sido feito, já que a ação empreendida não parece ter sido a ideal.