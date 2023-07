Horóscopo de sábado (29/7); veja previsões para seu signo

O poder da imaginação não é infalível, e por isso merece o desprezo da comunidade científica, e nossa humanidade fica abandonada a viver uma boa parte de sua realidade e construção existencial à margem de "como as coisas devem ser", de acordo com a ciência.



Por um lado, parece auspicioso que o poder da imaginação não seja infalível, porque seria terrível realizar tudo que imaginamos, mas se observamos o mundo e as infindáveis abominações que o compõem, talvez tenhamos de considerar que, de alguma maneira indireta, a imaginação encontra um jeito de se tornar concreta.

A imaginação não encontra respaldo científico, porque opera além da individualidade, numa dimensão coletiva, serpenteando através de cada pessoa para encontrar um jeito de se realizar.

ÁRIES: Sua vontade não poderia ser feita sem a ajuda de várias pessoas, porque há coisas que não podem ser resolvidas individualmente, requerem a força do grupo. Faça a sua vontade, mas sintonize sua vontade com o grupo.

TOURO: Finalize o que estiver ao seu alcance, para que sua alma não tenha de carregar peso desnecessário ao futuro. Quanto mais leve você andar nesta parte do caminho, mais fácil será, também, entrar no futuro. É assim.

GÊMEOS: No meio dessas conversas banais, que parecem não ter valor algum, circulam ideias que podem ser sementes de um futuro desejável, mas que precisam ser pescadas no meio das águas da banalidade, que as escondem. Tesouros.

CÂNCER: Seja intencional ou desavisadamente, fato é que sua alma anda se sentindo invadida, vendo as pessoas intervindo em assuntos que seriam estritamente da alçada de sua alma e de ninguém mais. Por enquanto, apenas observe.

LEÃO: Justo ou injusto não é algo que possa ser definido agora, porque há urgências que precisam ser atendidas e seria sábio de sua parte lhes dar prioridade. Depois haverá tempo para os dilemas existenciais, mas só depois.

VIRGEM: Quando chegue a hora em que se tornar necessário você abrir mão de seus desejos em nome de dar lugar a outras pessoas, saiba que esse é um comportamento que há de ser pontual e temporário, senão vira exploração.

LIBRA: Cuide para não personalizar tudo que acontece, porque sua alma participa de situações que afetam coletivamente grandes grupos de pessoas, que passam por crises existenciais semelhantes. Tudo se resolve em grupo.

ESCORPIÃO: Há momentos da vida, como o atual, que não devem ser medidos com a régua do sucesso ou do fracasso, apenas devem ser vividos em toda sua intensidade, sem se apegar aos resultados, desempenhando seu papel com maestria.

SAGITÁRIO: Nem todo dia os pescadores se lançam ao mar, porque respeitam as forças da natureza e reconhecem os sinais que indicam, em alguns dias, ser melhor ficar na praia do que sair de pescaria. Observe os sinais.

CAPRICÓRNIO: Essas pessoas que opinam com firmeza e empurram você à ação, não estarão presentes na hora da ação. Portanto, decida você o que pretende fazer de forma independente de todas essas opiniões. Independência.

AQUÁRIO: Há de haver lugar para tudo e para todos, acomodando as discordâncias da melhor maneira possível, em nome de as coisas andarem e progredirem. Não se trata de ninguém ter a razão, mas de as forças se unirem.