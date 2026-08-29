OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (29/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia de Peixes é Vazia o dia inteiro.

Oscar Quiroga

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 05:00

Tudo que vem um dia a ser formalizado objetivamente e praticado começou na invisível vida subjetiva da alma, porém, nem tudo que é visualizado subjetivamente vem um dia a ser realizado, porque a vida da alma subjetiva é muito mais ampla do que a vida da personalidade objetiva.

Luas Vazias, e muito particularmente quando a Lua Vazia acontece no ápice da Lua Cheia, são auspiciosas para que nos voltemos à vida invisível da alma, lhe oferecendo os nutrientes que a sustentam, já que tudo que existe precisa de alimentação.

É propício subverter a rotina, anarquizar os hábitos e reservar o dia para as atividades que nutrem a alma, como a oração, a meditação, escutar música, jogar conversa fora ou simplesmente sair a passear sem rumo, para que a vida te surpreenda com suas mágicas coincidências.

ÁRIES: Ter de escolher entre múltiplas e boas oportunidades é tão difícil quanto não ter nada para escolher. É importante luzir o discernimento nesta parte do caminho, porque as escolhas que você fizer serão bastante duradouras.

TOURO: As emoções não devem ser reprimidas nem tampouco expressas de um jeito que resulte no atropelamento das pessoas com que você se relaciona. A serenidade, afinal, também é uma emoção. Procure respirar com ritmo e profundidade.

GÊMEOS: A pessoa que saberia dizer as coisas certas para as pessoas se sentirem motivadas a se reunirem é você, portanto, nesta parte do caminho assuma o papel de alma congregadora, tendo em mente o objetivo mais nobre possível.

CÂNCER: A justiça não precisa ser severa nem repressora, porque o que é justo é o ideal da construção de todo e de qualquer relacionamento, seja na área de negócios tanto quanto na pessoal também. Sem justiça não há relacionamento.

LEÃO: A pressa não é apenas inimiga da perfeição, ela também pode estragar o que está em bom andamento. Portanto, resista à precipitação, as coisas estão num bom rumo e neste momento você pode se movimentar com serenidade.

VIRGEM: Aquilo que você decidir no seu interior, no silêncio de seu coração, é o que trará os frutos deliciosos que você pretende sem, no entanto, haver certeza do tempo envolvido para conquistar os resultados. Em frente.

LIBRA: As pessoas certas estão todas por aí, ao alcance da mão e disponíveis, só resta você saber selecionar as pessoas certas no meio desse mundaréu de gente de todo tipo. Parece difícil, mas não é. Questão de foco.

ESCORPIÃO: Há uma certa facilidade para você nesta parte do caminho, como se as coisas que dariam muito trabalho em qualquer outro momento recebessem o alento divino para fluírem sem obstruções. É coisa de se aproveitar.

SAGITÁRIO: É importante aceitar a possibilidade de que você esteja vendo com clareza o que as outras pessoas nem imaginam e que, por isso, mesmo você tentando explicar direitinho seu conhecimento, se faz um silêncio sepulcral.

CAPRICÓRNIO: Assumir riscos não é necessariamente uma obrigação de você ficar em perigo. Assumir riscos pode ser um exercício calculado, tanto que, no fim, nem pareça que sua alma está ficando de alguma maneira desprotegida.

AQUÁRIO: Você conhece todas as pessoas certas e sua alma vibra quando pensa como seria ótimo as reunir para fazer algo todas juntas. Esse ideal há de ser realizado, porque é uma questão pertinente ao espírito da época.