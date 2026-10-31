OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (31/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Oscar Quiroga

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05:00

Transcende teu sofrimento, passa através de tuas dores, porque ainda que tenhas todas as justificativas do Universo para te esbaldar no sofrimento, essa experiência só te servirá e beneficiará no momento em que tomares a sagrada iniciativa da transcendência.

Uma atitude dessas nunca te ocorrerá como resultado de condições externas a ti, ou seja, pode vir um Anjo a te conceder Graças eternas, mas tu não o perceberás se continuas te apegando ao teu amado sofrimento.

Parece que fazemos de tudo para não sofrer, mas na hora em que sofremos nos apegamos com tanta força a essa condição que isso não pode ser chamado de outra coisa senão de amor. Essa força do apego pode ser redirecionada para passar através de tuas experiências dolorosas e tua alma surgir do outro lado, linda, maravilhosa e criativa.

ÁRIES: Se houver formas alternativas para lidar com os acontecimentos em curso, procure usar tudo que estiver ao seu alcance, porque preservar o rumo do jeito que vem vindo acabaria produzindo estresse e poucas soluções.

TOURO: Qual será a curva do caminho onde você irá se deparar com aqueles assuntos mal resolvidos que você imaginava esquecidos? A vida atua através de mecanismos que nossa humanidade não entende, e que por isso surpreendem.

GÊMEOS: A imprevisibilidade não é necessariamente algo negativo, mas é bastante desconfortável ter de improvisar o tempo inteiro. De todo modo, procure não cultivar sentimentos contrariados, porque a situação se dissipará.

CÂNCER: Cada vez que você se entusiasmar por alguma ideia é importante usar o discernimento, porque apesar de todo entusiasmo ter algo de sagrado, pode também surgir de fantasias que não trariam regozijo se realizadas.

LEÃO: Tentando fazer o certo, você tende a repetir o modelo que foi bem-sucedido em algum outro momento, mas acontece que o tempo atual não encontra referência em nenhuma das experiências passadas. Atente a isso com rapidez.

VIRGEM: Há assuntos que merecem mais diálogo, porque assim você dissiparia os sentimentos adversos que tomaram conta do relacionamento e que, muito provavelmente, são exclusivamente decorrentes da falta de diálogo.

LIBRA: O medo faz as pessoas prometerem e o medo também faz as pessoas recuarem das promessas. Este é um momento muito mal resolvido da história do mundo e as pessoas todas são muito mais afetadas por esse do que pensam.

ESCORPIÃO: Observe bem as reações das pessoas aos seus movimentos, porque pode acontecer que, apesar de suas boas intenções de ajudar, você acabe agregando complicações ao caminho. Isso acontece, não é nada demais nem de menos.

SAGITÁRIO: Se você encontrar resistência demais para fazer o que pretende, considere isso um sinal da vida para reconsiderar seus passos e, talvez, desistir de suas pretensões, pelo menos temporariamente. É assim.

CAPRICÓRNIO: Quando você adota uma postura inflexível que se prolonga no tempo, o destino sempre será o mesmo, a vida vai mudando, você fica para trás e um dia quebra, porque tudo que é inflexível vai quebrar um dia.

AQUÁRIO: É nas minúcias que é melhor você se focar neste momento, porque tendo em vista as ideias maiores que sua alma pretende realizar, dominar os detalhes e minúcias se torna muito importante, senão fundamental. Em frente.