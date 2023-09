Horóscopo de sábado (9/9); veja previsões para seu signo

A Vida de nossas vidas, a dimensão em que nos movimentamos e experimentamos ser, é sagrada, mas nós a profanamos com insistência através da banalização, nos relacionando com o tempo como se fosse um ingrediente que precisa apenas passar, recheado de entretenimentos e distrações, em vez de nos relacionarmos com ele como o que verdadeiramente é, a matéria prima de nossos destinos. Quantos amores sublimes foram profanados pela banalização, quanta motivação elevada se transformou em miséria quando a trouxemos ao nosso dia a dia cheio de repetições sem tom nem som!

TOURO: Quando as intenções são claras, é muito mais fácil colocar as resoluções em marcha sem se enredar com ilusões perniciosas, as quais, certamente, dariam frutos amargos. Que tipo de fruto você deseja colher afinal?