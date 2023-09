Horóscopo de segunda (11/9); veja previsões para seu signo

Se queres te conhecer, então começa tentando entender o que é maior que ti, porque tua presença não é o todo do Universo, e tudo que tu precisas saber a teu respeito se encontra vinculado ao funcionamento do Universo em que te movimentas e experimentas ser, e apesar de a afirmação ser óbvia, a obviedade não anda sendo motivadora suficiente para que empreendas teu processo de autoconhecimento como deve ser.



Nunca conhecerás a ti tentando conhecer a ti como uma entidade desvinculada do conjunto maior de experiências a que pertences, essa ilusão egoísta e autocentrada que te acomete é de nossa humanidade, que tem seu próprio e inerte funcionamento. Se realmente pretendes te conhecer, então terás de te esforçar para superar o puxão do autocentramento, que ignora tudo o mais que não seja si próprio.