OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (14/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Nunca na história do mundo esteve tudo tão perfeitamente desenhado e articulado magistralmente por aqueles que se pensam acima de seus semelhantes e diferentes para que, no fim, dê tudo errado. >

O ser humano materialista, que é assim não porque pense somente em dinheiro, mas porque parte do princípio de que a vida e todas suas manifestações são produto de combinações genéticas, insiste em criar uma civilização de raças superiores que escravizam as inferiores.>

ÁRIES: Mesmo que não esteja tudo de acordo com seus intuitos, ainda assim está tudo certo. O problema consiste em estar tudo certo no mundo mais incerto que nossa humanidade nunca imaginou. Isso, porém, pode ser divertido.>

TOURO: No fundo, todas as pessoas têm entre si muito mais em comum do que de diferente, mas mesmo assim pretendem ser reconhecidas pelas diferenças, as quais provocam divisões e confrontos completamente inúteis.>