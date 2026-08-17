OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (17/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte em quadratura com Netuno.

Oscar Quiroga

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 05:00

Os filósofos e pensadores nunca souberam como tratar as emoções e, por isso, chegamos à modernidade dando por sabido que as emoções atrapalham e que são uma espécie de defeito de fábrica que impede nossa humanidade de raciocinar direito e de fazer escolhas bem feitas.

É surpreendente que a riqueza das emoções seja tratada assim, como um obstáculo da evolução, mas sendo as coisas como são, equivocadas conceitualmente, vemos nossa humanidade venerar as conversas com a inteligência artificial, que por carecer da espontaneidade das emoções se apresenta como o exemplo de como se deve raciocinar.

A emoção é a dimensão onde nossa humanidade resiste a ser tratada como engrenagem de máquina ou algoritmo de rede social, e por mais incômoda que ela seja às vezes, ela é fundamental para nossa evolução.

ÁRIES: Ainda que sua verdadeira vontade seja se lançar sem freio na direção de seus anseios, será melhor pisar no freio mesmo, não para se reprimir, mas para organizar com mais bom senso o caminho que leva até lá.

TOURO: Seus temores têm ótimos argumentos para continuar vivos, porém, se você se dedicar com afinco a dar conta de tudo que prometeu entregar, você comprovará que os argumentos, apesar de bons, são mentirosos também. Acorde.

GÊMEOS: Aquilo que é mais caro não é necessariamente de melhor qualidade do que outros produtos similares, mas de preço mais baixo. Procure selecionar direito aquilo que você compra, para não cair no conto do marketing.

CÂNCER: Deixe a espontaneidade para outro momento mais propício, porque se você se comportar assim nesta parte do caminho, é provável que arrume encrenca com quem não deveria. Agora vale mais a diplomacia do que a guerra.

LEÃO: Por mais que seu sangue esteja fervendo de vontade de cair em cima dessas pessoas que atazanam, mantenha a fleugma e continue em frente como se nada demais nem de menos estivesse acontecendo. A divina indiferença.

VIRGEM: Por mais que fazendo tudo direito os resultados demorem mais para serem colhidos, prefira seguir pelo caminho da retidão, porque só assim sua alma estará segura e protegida contra as pessoas negativas. Melhor assim.

LIBRA: Teste fazer tudo do seu jeito, mas ao primeiro sinal de que as coisas não andam bem, procure voltar ao caminho que foi combinado com as pessoas envolvidas, dividindo com elas as tarefas que é preciso executar.

ESCORPIÃO: Muitas ideias passam pela sua alma, e produzem emoções intensas, porém, este é um momento em que seria mais auspicioso prevalecerem as questões práticas, que se opõem às experiências passionais.

SAGITÁRIO: Diante das situações em que as pessoas perdem a cabeça e não sabem o que fazer, procure demonstrar juízo e sensatez, para dominar o cenário e conduzir as coisas ao melhor destino possível. Esse será seu papel.

CAPRICÓRNIO: Mantenha a cabeça no devido lugar, evitando que sua alma seja influenciada por essas pessoas que não se importam em incentivar você a se lançar às experiências que, logo depois, trariam muito arrependimento.

AQUÁRIO: Pareceria melhor você seguir pelo caminho em que divide espaço com outras pessoas, mesmo que para isso você tenha de reprimir a vontade de lutar pela sua independência e autonomia. Isso pode ficar para outro momento.