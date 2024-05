Horóscopo de segunda (20/5); veja previsões para seu signo

Observa minuciosamente, sem máscaras, tua relação com a vulnerabilidade, para verificar o quanto de amor a humanidade te inspira ou o quanto tu te deixas cair na tentação de ser uma presença predadora das vulnerabilidades diversas que açoitam nossa humanidade.

Em todo ser humano existe esse dilema, e a maneira como vai se resolvendo determina se a pessoa vai ser predadora ou se vai, minimamente, contribuir para que as vulnerabilidades sejam protegidas, pela mera razão de que toda existência é sagrada, e de que a Vida de nossas vidas se manifesta igualmente nos privilegiados e nos vulneráveis.

ÁRIES: A mente nunca irá parar de fazer conjecturas, e nem todas levarão sua alma a um lugar de esclarecimento, há muitos becos sem saída na mente, especulações que se alimentam de si mesmas, misturadas com as que são orientadoras.

TOURO: A qualidade de vida não se mede pelo que você tem, mas pela maneira com que você desfruta tudo que tiver. É na relação de sua alma com o cenário em que existe que se define a qualidade de vida, do dia a dia.