Horóscopo de segunda (24); veja previsões para seu signo

Autoconhecimento é bom, conhecer o outro é melhor ainda, e não partas do princípio de que para conhecer o outro precisarias, antes de tudo, te conhecer, porque uma boa parte do teu querido autoconhecimento depende de conheceres a imagem que os outros tem de ti, mesmo que essa seja distorcida e distante do que tu pretenderias.



Conhecer o outro é também conhecer tua própria alma, porque reconhecendo tudo que tu vives em comum com as outras pessoas, saberás dimensionar melhor o tamanho de tuas crises existenciais, ciente, inclusive, de que grande parte dessas não é de ordem particular, é da dimensão que compartilhas com teus semelhantes e diferentes do reino humano.

Enriquecerás material e espiritualmente reconhecendo que é mais o que temos em comum do que há de diferente entre todos nós.

ÁRIES: Dizem que quem não arrisca, não petisca, mas o que não dizem é que de tanto querer petiscar a alma pode se arriscar demais, e acabar sem nada. Talvez o momento não seja tão dramático assim, mas vale a pena ter atenção.

TOURO: A saída é pelo futuro, mas o passado se apresenta com memórias e saudades que amarram e parecem aconselhar que seria melhor se aquietar e não responder aos desafios que a vida apresenta, para conquistar o futuro.

GÊMEOS: Evite se complicar fazendo especulações demais sobre o rumo dos acontecimentos, continue você plantando as sementes de suas pretensões, sem se importar com o tempo envolvido para ver os primeiros brotos crescerem.

CÂNCER: O assunto é viver bem, e por viver bem irradiar ótima influência, aquela que faz com que as pessoas que ingressam dentro do seu campo de influência se sintam bem e à vontade, e todo mundo ajude em vez de atrapalhar.

LEÃO: As opções são muito amplas e diferentes entre si, tome um tempo para refletir, porque sua alma saberá escolher bem. Evite ceder à pressão da ansiedade, ela é uma companheira fiel do caminho, mas é péssima conselheira.

VIRGEM: A oportunidade de abrir seu coração e conversar sobre seus dilemas mais íntimos não há de ser desperdiçada com banalizações, mas também é preciso saber escolher a dedo as pessoas que mereçam essa partilha.

LIBRA: Todas as pessoas apresentam ideias magníficas, mas ninguém apresenta soluções práticas, e isso atrapalha muito, porque levanta a bola de perspectivas nobres, mas os dias passam e nada demais acontece. Decepção.

ESCORPIÃO: Provavelmente não seja possível definir tudo e sua alma ficar segura do que virá pela frente, mas é certo que neste momento há chances reais de amarrar várias pontas soltas, e isso servir de base para seguir em frente.

SAGITÁRIO: É melhor ser realista do que otimista ou pessimista, mas o realismo não é popular, as pessoas o confundem com pessimismo, ou com algo frio e distante. Mesmo assim, prefira continuar trilhando o caminho realista.

CAPRICÓRNIO: Se desse para ter tudo sob controle, todos seriamos cientistas, e não seres humanos. A vida é um grande mistério, e nem por isso temos de ter medo dela e de como as coisas acontecem, sem controle algum.

AQUÁRIO: Juntar forças é a salvação, mas é também o maior desafio de todos, porque por inércia as pessoas voltam a pensar exclusivamente em si mesmas com enorme facilidade. É preciso manter a bola em jogo, com ritmo.