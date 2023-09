Horóscopo de segunda (25/9); veja previsões para seu signo

As tradições não são eternas, elas começaram em algum momento, e porque começaram encontram seu fim, como é o destino de tudo que começa, e não importa tanto o fim de tradições tão antigas que nos pareceram eternas quanto percebermos que vivemos no berço de novas tradições.



Aqui e agora suportamos o peso dos conceitos que foram fundamentais estruturas da civilização, promovendo ordem e os necessários contratos sociais para felicidade da humanidade, mas que não cumprem mais essa função, se tornaram decadentes, não servem mais à humanidade.

Aqui e agora nos comportamos em busca dos melhores conceitos que promovam a convivência de todas as diferenças de nossa humanidade, para que isso se arraigue em nós e nas gerações futuras até se transformar numa tradição indiscutível, que age por bom senso.

ÁRIES: O maior regozijo é sempre o da obra consumada, porque até lá sempre haverá motivos de ansiedade. Entre a ideia e a obra consumada o caminho é tortuoso e muitas vezes imprevisível, parece que nunca terá fim.

TOURO: Faça aquilo que brindar com alegria e regozijo, se envolva com a vida como se essa fosse uma constante celebração, tudo faça com presença de espírito, irradiando sua melhor influência. Viver bem é o único destino.

GÊMEOS: Desfrute dos bons momentos, mas talvez não seja hora de buscar companhia para os compartilhar, porque aí você teria de dar explicações sobre algo inexplicável, que é se sentir bem ainda que não haja motivos para isso.

CÂNCER: Como o mundo anda como anda, as pessoas, que são o mundo, não poderiam andar muito bem da cabeça tampouco, porém, isso não quer dizer que você deva se isolar. Ao contrário, atender aos convites sociais é necessário.

LEÃO: O bem-estar, o conforto e a segurança são ingredientes que não podem faltar em suas doses mínimas, e serem devidamente desfrutados quando abundam. Agora é quando sua alma pode se regozijar sem culpa nem remorsos.

VIRGEM: Pensar é muito bom, a mente carrega sua alma aos melhores cenários possíveis, mas é preciso também construir uma ponte entre as ideações e a realidade concreta, para poder realizar um mínimo dos pensamentos.

LIBRA: É desnecessário encontrar explicações para o bem-estar experimentado apesar de todos os perrengues que continuam acontecendo. Necessário é apenas desfrutar desses raros momentos de descontração e leveza.

ESCORPIÃO: É no mundo social que circulam as melhores oportunidades neste momento, portanto, saia da toca e aceite convites, tanto quanto, também, tome a iniciativa de fazer reuniões com as pessoas que lhe interessarem. Em frente.

SAGITÁRIO: Promessas todo mundo faz, mas cumprir as promessas é pouca gente que se atreve a isso, mas é justamente com elas que você precisa estreitar laços, porque elas são as únicas imprescindíveis. Promessas todo mundo faz.

CAPRICÓRNIO: Um grande caminho começa com uma ideia à toa, mas que produz emoções intensas no fundo da alma. Na hora em que isso acontece é tocada uma fibra íntima da alma, e se estabelece uma conexão com o futuro desejável.

AQUÁRIO: Você prosperará na mesma medida de seu investimento, porque é impossível ganhar mais sem gastar mais, essa é uma realidade que precisa ser considerada com muita atenção e se ajustar a ela da melhor forma possível.