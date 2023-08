Horóscopo de segunda (28/8); veja previsões para seu signo

A semana começa no domingo, mas se chama de semana útil a que começa na segunda-feira, e por essas coisas da semântica e do inconsciente coletivo, iniciar a produtividade pelo número dois (segunda-feira) imprime uma influência opressiva ao que já seria de toda maneira um fato subjetivamente difícil, o encerramento do descanso.



Se a isso, que acontece a cada sete dias, agregamos o fato de que, hoje, a Lua estará Vazia durante a manhã, temos pronto o cenário das trapalhadas humanas, porque a consciência está desvinculada do firmamento, não segue as orientações estelares e se agarra ao calendário da civilização, que não contempla a realidade de que nem sempre o ser humano pode estar produtivo nos horários combinados, porque tem outras coisas mais importantes para fazer, como continuar descansando.

ÁRIES: Algumas coisas vale a pena compartilhar, mas há outras que precisam continuar cobertas pelo manto da discrição, inclusive porque não seriam compreendidas por ninguém. Use o discernimento para saber distinguir.

TOURO: É desnecessário e contraproducente você responder às críticas que lhe endereçam, porque se você responder vai colocar lenha na fogueira e as pessoas que criticam se beneficiarão com isso. Trate tudo com divina indiferença.

GÊMEOS: Nada do que você anda vivendo na atualidade poderia ser julgado corretamente utilizando os mesmos parâmetros que outrora serviram para isso. Melhor você abrir sua mente e coração, para ampliar seu entendimento.

CÂNCER: Talvez não haja nada demais nem de menos por trás de suas suspeitas, mas é por isso mesmo que você deve investigar, de modo a que as suspeitas não se tornem desproporcionais aos fatos. Faça isso com racionalidade.

LEÃO: Que as coisas degringolem em conflito ou entendimento mutuo, isso dependerá inteiramente das suas reais intenções, as quais nem sempre são claras à consciência, que oculta de si mesma os labirintos subterrâneos das emoções.

VIRGEM: Nem tudo tem alguma utilidade imediata, mas mesmo assim sua alma enxerga potencialidades futuras em alguns acontecimentos e relacionamentos, e isso é suficiente para dar valor às experiências. Em frente.

LIBRA: Viver bem é algo que não pode ficar dependente das circunstâncias, as quais podem eventualmente ajudar ou atrapalhar, mas ser produto de uma firme vontade que você coloca em prática a todo santo instante de sua existência.

ESCORPIÃO: De alguma forma há de se buscar concluir o que está em andamento, antes mesmo de sua alma se comprometer com outros assuntos, porque sem isso você acabará, num futuro próximo, numa congestão de compromissos.

SAGITÁRIO: Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo não é indicativo que esteja acontecendo algo importante, apenas é um momento de diversidade que precisa ser tratado com cuidado, para sua alma não se distrair com bobagens.

CAPRICÓRNIO: Cuide dos seus interesses, mas cuide também para que isso não signifique atropelar os interesses alheios, porém, faça o possível para encontrar um ponto de união ao redor do qual todos possam colaborar e se entender.

AQUÁRIO: Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, mas cuide para fazer isso com total desapego aos resultados, apenas dando o seu melhor a cada passo, suprindo as necessidades mais urgentes, e seguindo em frente.