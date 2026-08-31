OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (31/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Júpiter e Saturno em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00

Os humanos somos todos diferentes, mas funcionamos todos do mesmo jeito, nas escassas vinte e quatro horas de cada dia temos de fazer caber da melhor maneira possível as percepções que nos fazem arder de desejo e que nos motivam a fazer alguma coisa a respeito, tudo isso alinhavado por uma série de narrativas que construímos subjetivamente, na tentativa de que a percepção, o desejo e a ação formem um todo unificado.

E no uso da percepção, do desejo, da ação e da capacidade de integrar tudo isso numa unidade existencial, nos motivamos pela busca de cuidar e de sermos cuidados, de satisfazer nossa curiosidade para aumentar nosso repertório intelectual, nos motivamos pela busca da elusiva felicidade, e também por sermos livres, não por removermos obstáculos, senão por termos feito tudo ao nosso alcance para satisfazer as motivações.

ÁRIES: Continue experimentando o regozijo que sua alma desfruta diante dos acontecimentos, porque mesmo que haja perigos e ameaças no meio de tudo, ainda assim você progride num momento em que colherá frutos deliciosos.

TOURO: Havendo bons sentimentos de sua parte, por mais que os conflitos continuem em andamento, no fim tudo se resolverá. Monitore sua alma para verificar, por isso, em que estado anda seu ânimo e todos os sentimentos decorrentes.

GÊMEOS: Essas conversas com ares de importância que andam acontecendo precisam ser passadas por um crivo fino, para distinguir as promessas entusiastas, mas impraticáveis, das questões que realmente daria para trabalhar.

CÂNCER: É evidente que você anda puxando a sardinha para seu lado e isso é bastante pertinente, dadas as circunstâncias. Nenhum problema nisso, mas certas pessoas se sentem meio que traídas pelo seu movimento. Esse é o problema.

LEÃO: Enquanto você continuar enxergando perspectivas libertadoras e essa visão orientar seu comportamento, não importa que as pessoas sejam intransigentes, sua boa vontade e ânimo alegre as contagiará e elas cederão.

VIRGEM: As dramatizações podem se cobrir de argumentos insofismáveis, porém, são desproporcionais e seria sábio de sua parte as reduzir o máximo possível, pois, é assim que você se comunicará melhor com quem precisar.

LIBRA: A boa vontade das pessoas há de ser aproveitada, porque não há garantia de que esse estado de coisas continue assim, ao contrário até. Ideal seria que a boa vontade regesse os relacionamentos, mas estamos longe disso.

ESCORPIÃO: Sobreviver não é suficiente, é preciso prosperar, correr atrás dos sonhos para, no mínimo, se aproximar a cada dia um pouco mais de alguma realização que deixe sua alma contente. Como fazer isso? Dando seu melhor.

SAGITÁRIO: Por melhor que seja sua maneira de ver as coisas, não há garantia de que as pessoas aceitem de bom grado seu ponto de vista nem muito menos de que o coloquem em prática. Será necessário um tanto de conflito.

CAPRICÓRNIO: Para não ter de dar maiores explicações e continuar fazendo tudo como sua alma quer, sempre haverá a tentação de recorrer a subterfúgios e mentiras. Daria certo de imediato, mas a longo prazo complicaria.

AQUÁRIO: Fazer um bom negócio não é necessariamente embolsar benefícios de imediato, mas criar uma teia de relacionamentos com pessoas que terão você em conta quando a necessidade surgir, e aí você se encaixará direito no que acontecer.