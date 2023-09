Horóscopo de segunda (4/9); veja previsões para seu signo

Confia na alegria, não importa quão longo seja o histórico de tuas decepções e o quanto te sintas reticente para acreditar no entusiasmo novamente, de toda maneira continuarás precisando da alegria para viver tua vida com a honestidade de quem se preocupa menos com o fruto de suas ações do que com aproveitar cada instante e cada respiração.



Confia na alegria, inclusive porque a opção da austeridade severa de renunciares aos prazeres do mundo, porque pecaminosos, não tem te brindado com os resultados esperados, apenas com mais peso na consciência e conflitos nos relacionamentos.

Confiar na alegria é sermos honestos com nossos sentimentos mais profundos, aqueles que nos sustentavam quando crianças, a alegria por nenhuma outra razão do que ela mesma, a alegria.

ÁRIES: Seria impossível aproveitar todas as potencialidades que se apresentam a você neste momento, portanto, vale a pena você se dedicar a selecionar os assuntos em termos de praticidade e de simplicidade de execução.

TOURO: Enquanto houver resistência e dificuldade de abandonar seus hábitos, não haverá como incluir as novidades saudáveis que lhe são apresentadas, e que visam a melhorar seu bem-estar como um todo. Mudanças.

GÊMEOS: Só a experiência prática tira todas as dúvidas de sua mente, porque oferece o apoio das comprovações concretas para que você renegue as teorias que não se ajustam à realidade. Faça isso com leveza e honestidade.

CÂNCER: No convívio social se encerra a riqueza da união, da colaboração e da associação dos interesses em nome de um tipo de progresso que individualmente seria impossível acontecer. Amplie sua agenda de contatos.

LEÃO: Há um certo toque de sorte nesta parte do caminho, que produz emoções positivas e toca no nervo da inefável certeza de que, por mais que tudo pareça um caos à beira do precipício, mesmo assim dá tudo certo. Milagres.

VIRGEM: O idealismo não é necessariamente uma utopia, porque todo grande caminho foi um dia apenas uma ideia, um sonho, algo que parecia inalcançável. Nutra o idealismo, não se importe agora em como o realizar. Em frente.

LIBRA: Que ninguém saiba de suas verdadeiras intenções é uma coisa, outra diferente é que sua alma não consiga ter consciência plena e honesta das intenções que ela esconde de si mesma no recôndito do coração.

ESCORPIÃO: Vale a pena fazer concessões nesta parte do caminho, e fazer o que as pessoas querem, mesmo que no seu íntimo você não concorde totalmente com as estratégias apresentadas. Não importa, é hora de concessões.

SAGITÁRIO: O que outrora parecia impossível, hoje em dia está ao alcance da mão, é assim que a vida evolui e sua alma amadurece. Portanto, não há motivos reais de preocupação, siga em frente e faça uso do que estiver disponível.

CAPRICÓRNIO: Seria tudo mais leve e divertido se você não levasse tão a sério a rotina, se irritando quando algo sai do lugar e fica temporariamente fora da ordem. É quando tudo está fora da ordem que emerge a criatividade.

AQUÁRIO: A sensação de que está tudo certo, a despeito de não haver provas cabais de isso ser assim, é algo que a alma não tem como fingir que não teria valor nenhum. A fé não é esforço de acreditar, a fé é inefável certeza.