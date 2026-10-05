OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (5/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Leão.

Oscar Quiroga

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 05:00

Paradoxalmente, será graças ao algoritmo chamado de inteligência artificial que compreenderemos o que é ser humano e enterraremos definitivamente o destino proposto a nossa humanidade pela revolução industrial, o de sermos engrenagens de máquinas.

Sermos humanos nos torna imprevisíveis, porque mesmo havendo cálculos certos que preveem os ciclos em que nos repetimos, nós não nos ajustamos sempre aos cálculos, e é justamente quando nos desajustamos que criamos algo novo, porque as repetições nos fazem sofrer e a não ser que sejamos masoquistas, nós continuaremos fazendo de tudo para deixar de sofrer.

O algoritmo é incapaz de sofrimento, só sabe calcular, e a experiência humana não é exclusivamente cálculo, nós nos refinamos através do medo, das perdas que sofremos e também porque ansiamos pelo infinito.

ÁRIES: As especulações são tantas e tão variadas que a alma começa a dar sinais de exaustão. Procure reservar um bom tempo para descansar do jeito que seja mais conveniente e eficiente para você. A exaustão vai passar.

TOURO: Não se trata de distinguir a verdade da falsidade, isso é relativamente fácil, se trata de distinguir a verdade inteira das meias verdades que servem de suporte para todas essas argumentações que sua alma escuta.

GÊMEOS: As distrações que eventualmente poderiam agregar leveza não vão produzir o mesmo efeito neste momento, porque na prática há inúmeras coisas que precisam ser feitas para, aí sim, depois você descansar direito.

CÂNCER: Como uma criança diante de uma mesa farta de doces e iguarias, sua alma enxerga agora inúmeras possibilidades que entusiasmam. Todo momento de bons sentimentos vale a pena, mas há de se pensar no dia seguinte também.

LEÃO: A mente não para de pensar em nenhum momento, mas acontece que há horas em que as ideações são desconexas e, por mais que você se esforce para fazerem sentido, melhor seria as descartar e se ocupar com outra coisa.

VIRGEM: O excesso de ideias é tão pernicioso quanto a falta dessas, porque enquanto a alma pensa há, simultaneamente, um montão de assuntos imediatos que requerem atenção. Pensar demais distrai e provoca distúrbios inúteis.

LIBRA: Para você não se perder tentando elaborar qual seria a melhor estratégia para defender seus interesses, o melhor a fazer é não se perder no labirinto das argumentações e se dedicar a colocar as mãos na massa.

ESCORPIÃO: Não é hora de ficar se esforçando para agradar quem quer que seja, porém, tampouco seria o caso de ficar tomando atitudes que sabidamente desagradariam as pessoas. Poupe fôlego, fique na sua, será melhor.

SAGITÁRIO: Se não souber o que dizer, melhor silenciar então, porque neste momento há uma forte tendência de suas palavras, ditas com toda a boa vontade do mundo, serem mal interpretadas, e aí você já viu o que acontece.

CAPRICÓRNIO: A balbúrdia que as pessoas fazem é até contagiante, mas acontece num momento em que sua alma precisa refletir bastante sobre o andamento da vida e sobre o papel que precisa assumir nos próximos tempos.

AQUÁRIO: A maneira mais sábia de encarar as tarefas e obrigações é você se desapegar dos frutos da ação, pois, dessa maneira, a expectativa dos resultados não perturbará o desempenho que você precisa articular em gerúndio.