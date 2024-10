OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (7/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

Oscar Quiroga

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 05:00

Esse momento em que, no meio das coisas do dia a dia, sem perspectiva alguma de mudança, teu corpo é tomado por uma sensação boa, mas ao mesmo estranha, uma despreocupação que vem junto com um anseio, e a sensação se acompanha por um desenrolar de tua coluna vertebral procurando se alinhar a algo invisível, mas muito real, como uma onda que sobe pela espinha e se transforma num pensamento luminoso ao chegar à coroa da cabeça; pois bem, guarda esse momento, porque é sagrado.

É o momento em que alma e personalidade se alinham, te antecipando o melhor futuro que poderias almejar, um que não depende de dinheiro, objetos ou relacionamentos de interesse, o futuro em que deixas de buscar com sofreguidão o alimento das experiências fenomênicas e ingressas no amplo e vasto ambiente da alma.

ÁRIES: É fundamental haver entendimento, e por mais árduo que seja o processo para chegar lá, vale a pena investir recursos objetivos e subjetivos nesse sentido. Quando as pessoas se entendem, muito mais pode ser feito.

TOURO: Prevalecendo o espírito prático sobre os impulsos entusiastas que mandam você atropelar o bom senso, tudo dará bastante certo. Porém, dizer isso é uma coisa, outra diferente é se ater a essa realidade e se conter.

GÊMEOS: Com carinho, cordialidade e elegância você se abrirá passagem no meio da densa nuvem de lamúrias que contrasta com sua disposição. É fácil se deixar consumir pela voragem de queixas, difícil é preservar o bom humor.

CÂNCER: Quando uma boa sensação tomar conta de sua alma, procure desfrutar do momento sem precisar que tudo passe pelo crivo da lógica, para que tenha sentido. Alegria insensata também vale, e muito. Desfrute. Aí sim!

LEÃO: Entre as palavras ditas e as sensações que essas provocam há uma enorme discrepância, que precisa ser resolvida por você, elaborando suas opções e fazendo escolhas. É mais importante o que é dito ou o que é sentido?

VIRGEM: O leque de opções se ampliou, dificultando suas escolhas, porque quanto mais amplo é o cenário, mais diversificadas são as possibilidades, e a alma, como sempre, pretende desfrutar de todas, mas isso não é possível.

LIBRA: Você não deve gastar sequer um minuto com ansiedades tolas que só embaralham o jogo. Apesar de ser impossível deixar de sentir essas ansiedades, é completamente possível passar através dessas e continuar em frente.

ESCORPIÃO: Sua alma pressente que agora seria o momento de colocar em marcha suas pretensões, porém, ao mesmo tempo, pela lógica do mundo, não haveria nenhum sinal nesse sentido. E agora? A que dar mais valor para tomar decisões?

SAGITÁRIO: Há horas em que fica estranho o que acontece, e você não tem como saber ao certo se as pessoas querem seu bem, ou se desejam que você seja bucha de canhão, para depois de você se estrepar elas surgirem como salvadoras.

CAPRICÓRNIO: Procure se acostumar com a ideia de que, daqui para frente, seu caminho será compartilhado com uma série de pessoas que irão se tornando a cada dia mais e mais próximas e familiares. É a força do grupo chegando.

AQUÁRIO: Aquilo que possa ser passado para a prática o mais rapidamente possível é o que há de ser considerado prioritário nesta parte do caminho. Isso evitará que você fique viajando longe e perdendo tempo precioso.