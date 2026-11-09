OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (9/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Nova em Escorpião.

Oscar Quiroga

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05:00

Não há poder nem no céu nem no inferno capaz de obrigar um ser humano a amar ao Divino com o mesmo ardor com que se dedica a fazer dinheiro, ou a buscar satisfação sexual ou a qualquer outra atividade que lhe brinde com efémero regozijo; o humano orienta seus ardores pelo sistema de autorregulação que comumente chamamos de livre arbítrio.

Por mais que eduquemos nossas crianças ou influenciemos as pessoas com que nos relacionamos, a decisão sobre em que direção apontar nossos ardores é íntima e inviolável, ninguém pode nos obrigar a sermos devotos do Divino ou de práticas sexuais perversas.

Por mais que busquemos as causas de nossas escolhas na psicologia, na sociologia, na medicina ou nos astros, a verdade é que se buscamos o Divino ou as abominações, a decisão é íntima

ÁRIES: Invista em acordos e em combinar com as pessoas o que seja necessário, mesmo que o esforço fique curto porque suas pretensões seriam maiores. Pequenas conquistas se somarão umas às outras no percurso. Em frente.

TOURO: Quanto maior seja sua boa vontade de que tudo dê certo e você não ficar esperando que as coisas aconteçam, mas organizar antecipadamente todo o caminho e as necessidades, tenha certeza de que você vai gostar do futuro.

GÊMEOS: Você colocou em marcha alguns assuntos e o resultado disso converge nos próximos dias, criando definições e a necessidade de você as administrar para se adaptar a um tempo mais dinâmico e cheio de coisas.

CÂNCER: Puxe a sardinha para seu lado, sem se importar que isso atraia críticas dessas pessoas que ainda pretendem que você cuide delas melhor do que cuidaria de sua própria alma. Agora consolide seus interesses antes de nada.

LEÃO: Melhor pecar por impulsividade nesta parte do caminho do que ficar na espera do momento perfeito de colocar suas ideias em prática. Ideias há em excesso, o bom deste momento é haver uma chance de realização imediata.

VIRGEM: Aquilo que de mais importante se desenvolve em seu momento atual não é o que está sendo divulgado, mas as manobras que você anda fazendo para consolidar seus interesses. Selecione tudo com tempo e pensando no seu bem.

LIBRA: Nada concreto se tira ainda de todos esses contatos que você anda fazendo, porém, mesmo assim é importante você continuar puxando assunto e prospectando, porque desse excesso de perspectivas algumas poucas ficarão.

ESCORPIÃO: Os sacrifícios que você fizer agora compensarão no futuro, porém, se você os fizer só pensando nos bons resultados a coisa vai complicar um pouco, porque aí não seria sacrifício, mas negociação. Muito diferente.

SAGITÁRIO: Melhor adotar uma postura leve e solta nessas situações em que você não está confortável com as pessoas ao seu redor, isso vai evitar que você tenha de se justificar, o que só pioraria a situação. Melhor não.

CAPRICÓRNIO: Você não vive agora um momento como qualquer outro e de alguma forma você é capaz de pressentir, ainda que não consiga decifrar completamente de que se trata. Trata-se de continuar vivendo com intensidade.

AQUÁRIO: Contribua para que as coisas sejam as mais certas possíveis para o maior número possível de pessoas, mesmo que em determinados momentos você contribua num sentido que não vai agregar nada de imediato a você. Altruísmo.