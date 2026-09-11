OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (11/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 2h51 até 20h53 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:00

O tempo é a matéria prima da construção do destino e, em nosso caso, é disputado por diversas correntes de vida que competem entre si para se manifestarem através de nossas presenças.

Há uma corrente biológica, que requer tempo para dormir, alimentar e fazer o possível para se manter íntegra diante de todos os perigos. Há também uma corrente psicossocial simbólica, que resulta das tradições, da educação e da influência do meio ambiente, que precisa de tempo para se manifestar através de nossas presenças.

Há também correntes cosmogônicas e espirituais que poderiam se manifestar através de nossas presenças, mas essas aguardam pela nossa íntima decisão para isso. E tem a cereja do bolo, os períodos de Luas Vazias, em que temos licença cósmica para nos dedicarmos à despreocupação.

ÁRIES: Há conflitos que vale a pena encarar, porque representam a potencialidade de resultarem em algo novo e criativo. Infelizmente, você só saberá se o conflito vale a pena quando esse já estiver em andamento. Pena.

TOURO: Alguns sacrifícios se tornaram imprescindíveis, e seria melhor você os aceitar e colocar em prática antes de que as circunstâncias obriguem você a tanto. Melhor não esperar, melhor fazer logo o que seja necessário.

GÊMEOS: Ninguém vai proclamar que prefere o sofrimento à alegria, mas inconscientemente as pessoas, em geral, se sentem mais familiarizadas com a dor do que com o prazer. Selecione a dedo com quem compartilhar alegria.

CÂNCER: É urgente você ampliar sua capacidade de expressão, seja através da palavra ou de práticas, porque este é um momento em que sua alma é invadida por tantas sensações que, se não houver expressão, provocariam congestão.

LEÃO: Depender das pessoas parece algo negativo, mas não é, porque no frigir dos ovos é evidente que tudo depende de interdependência e colaboração, mas também é evidente o quanto todas as pessoas resistem a isso.

VIRGEM: Investir no que seria seguro e que traria resultados certos é fácil, porém, os melhores investimentos que se apresentam nesta parte do caminho não são desse tipo, mas os que requerem a aceitação de inúmeros riscos.

LIBRA: Se você esperar que as pessoas compreendam e aceitem o que precisa fazer, vai ficar esperando e perderá tempo e a preciosa oportunidade que está disponível. Dessa vez faça diferente, aja primeiro e busque aprovação depois.

ESCORPIÃO: Ocupe seu tempo com questões práticas, porque se ficar ruminando o redemoinho de sentimentos que toma conta de sua alma, acabará se enredando em ressentimentos que, agora, seriam totalmente contraproducentes.

SAGITÁRIO: Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, numa profusão e diversidade de assuntos. Isso, porém, não é o mesmo que acontecer algo de real importância, portanto, use o discernimento para selecionar o que interessa.

CAPRICÓRNIO: Quando as opções são múltiplas e variadas, a angústia é semelhante a que acontece quando não há opção nenhuma, porque enquanto essa dá a sensação de vazio, a primeira dá nervoso por desconhecer a opção melhor.

AQUÁRIO: Na medida dos riscos que você assumir nesta parte do caminho, assim mesmo será o avanço. Só resta você dominar o aperto na barriga e a ansiedade que bate diante dos riscos que devem ser aceitos, mesmo que a contragosto.