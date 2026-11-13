OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (13/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Vênus iniciam distanciamento da Terra.

Oscar Quiroga

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:00

Quando os planetas retrogradam, ou seja, parecem andar para trás, sobre o ingênuo desconhecimento que os antigos tinham sobre o fenômeno, interpretaram que esse seria um período em que a potência do planeta estaria fragilizada, perturbando os acontecimentos de sua competência.

Agora sabemos que, ao contrário, pela proximidade com a Terra, a retrogradação implica um aumento das potências envolvidas, as quais, precisando de nós como canais de manifestação, e nós estando, como sempre, absortos em coisas menores, para não dizer mesquinhas, os eventuais problemas que coincidem com a retrogradação não são responsabilidade dos planetas, mas produzidos pela nossa incompetência de lidar com uma carga maior para a receber, metabolizar e finalmente distribuir essa Vida Maior com generosidade.

ÁRIES: Muita coisa boa e interessante foi prometida, mas raramente as promessas são cumpridas, porque no mundo atual a reputação das palavras se tornou mais importante do que a prática. Prefira as pessoas que deem o exemplo.

TOURO: Esperar que o caminho seja livre e impedido tem feito você se lamentar mais do que o necessário, porque a alegria toda do processo reside em observar com carinho as dificuldades e aprender a superar tudo com graça.

GÊMEOS: Se você quiser fazer o que tem em mente precisará também aceitar que não há uma via fácil e desimpedida de realização, mas tampouco o caminho precisará ser torturante. É preciso organizar direito o roteiro, isso sim.

CÂNCER: Para você estar aqui e agora lendo estas linhas teve de acontecer toda sua história e, mais ainda, tudo que você desconhece também. Este é o momento em que vale a pena abençoar o que gosta e o que desgosta também.

LEÃO: Para que suas ideias encontrem receptividade e a menor resistência possível será necessário você dar uma polida na sua maneira de se comunicar sem que, no entanto, pareça que você quer seduzir todo mundo. Em frente.

VIRGEM: A segurança que você procura não virá como resultado de promessas, mas de você utilizar os recursos disponíveis e se lançar à aventura mesmo que no início você tenha a quase certeza de que nada vai dar certo.

LIBRA: Agora é o momento de tomar algumas iniciativas, e se você não sabe ainda quais, melhor não perder muito tempo na seleção, mas se dedicar àquelas que sejam mais simples e de efeito imediato. Selecione com alegria.

ESCORPIÃO: Dedique um bom tempo para limpar a área dos relacionamentos que achar mais importantes, porque as arestas não vão se aparar sozinhas, ao contrário, se você as negligenciar ficarão a cada dia mais pontudas e perigosas.

SAGITÁRIO: Nem sempre as pessoas entusiasmadas estão com clareza suficiente para apontar na direção certa, porém, no estado em que se encontram são boas companhias, nem que seja para passar um tempo divertido.

CAPRICÓRNIO: Procure aceitar os convites ainda que a vontade de ficar na sua toca fale mais alto. Faça um esforço para sair e se dedicar à vida social, porque as oportunidades necessárias circulam agora por aí. Em frente.

AQUÁRIO: Enquanto você preservar a visão positiva a respeito do futuro, você verá que o que pareciam oportunidades perdidas ressurgirão como se nunca tivessem desaparecido, e você se conectará a eventos ainda maiores dos imaginados.