Horóscopo de sexta (15/9); veja previsões para seu signo

Toma teu tempo para cumprir tuas tarefas, nada faças querendo te livrar o mais rapidamente possível do incômodo que tu sentes por ter de repetir coisas nas quais não encontras regozijo algum; conversa com esse incômodo, serve um cafezinho a essa companhia presente no teu dia a dia, porque por trás da sensação desconfortável acena a ti a liberdade, o momento de alívio que contracena com as limitações.



Constrangimentos e libertações são oscilações psíquicas que não necessariamente comungam com a realidade objetiva, já que em muitos momentos tua alma pode se sentir presa num calabouço existencial sem perceber que a porta está aberta, aliás, nunca esteve fechada, o calabouço servindo apenas como palco do drama que psiquicamente te interessa encenar, para encontrar a libertação, também fingida.