OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (16/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Saturno em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05:00

É raro que o desejo e a necessidade atuem em convergência e, na prática, é mais comum que nossa humanidade prefira se orientar pelo desejo em busca de satisfação do que por suprir as necessidades que emergirem sem haver qualquer tipo de emoção satisfatória envolvida.

O destino é articulado em torno das necessidades, é assim que o Universo opera de forma implacável, suprindo necessidades, porém, nossa humanidade, que funciona por meio de um sistema íntimo de autorregulação que chamamos de livre arbítrio, é a expressão de uma necessidade cósmica de fazer escolhas, por isso tem também o desejo para se guiar.

A convergência entre desejos e necessidades nunca acontecerá ao acaso, é algo que precisamos buscar com intenção, encontrando no suprimento das necessidades a mesma ou maior satisfação do que realizando desejos.

ÁRIES: Assumir certas responsabilidades e tarefas que outras pessoas deveriam fazer é uma condição que provoca desgosto, porém, se você passar rapidamente por essa condição verá que ela não pesará nem um pouco. Em frente.

TOURO: Muitas pessoas entusiasmadas e cheias de boa vontade distribuem conselhos e orientações que, no fundo de sua alma, você acha meio distorcidas e nada a ver. Procure seguir a voz de sua intimidade neste momento.

GÊMEOS: Se as circunstâncias saírem do seu controle, deixe acontecer porque, você verá, o descontrole será temporário e logo mais as coisas se acertam. Acontece que se você lutar contra as distorções, essas se fortalecerão.

CÂNCER: De vez em quando, no meio da normalidade, dá uma vontade louca de chutar o balde e mandar tudo para o espaço, porém, a normalidade acaba vencendo porque a malha de compromissos é intrincada demais para ser destruída.

LEÃO: Talvez você tenha de contrariar e até desagradar algumas pessoas para fazer as coisas do jeito que, neste momento, sua intuição determina. Melhor não se deter para explicar seus movimentos, isso seria coisa para depois.

VIRGEM: Mais do que nunca, faça o que sua consciência determinar, mesmo que sua atuação contrarie o que as pessoas esperariam que você fizesse. Contrariar as pessoas não é algo que deva servir para determinar sua atuação.

LIBRA: Aquilo que você não poderia fazer contando apenas com seus recursos é o que precisa ter prioridade nesta parte do caminho, porque as pessoas certas estão ao alcance da mão, mas precisam ser atraídas e cortejadas.

ESCORPIÃO: Os contratempos são inerentes ao caminho e por mais que tenham sido mais frequentes do que o habitual, mesmo assim não seria o caso de se focar tanto nesses que sua alma deixe de perceber as oportunidades em andamento.

SAGITÁRIO: Apesar da tentação de mudar tudo, nesta parte do caminho vale a pena preservar o que estiver em andamento. Mesmo que você tenha ideias magníficas e insofismáveis, procure deixar a criatividade para depois. Preserve.

CAPRICÓRNIO: Ainda que o cumprimento das obrigações não seja nem de perto tão divertido quanto se lançar criativamente a algo desconhecido, cabe a você preservar o rumo das coisas do jeito que foram combinadas e planejadas.

AQUÁRIO: No meio do caminho sua alma fica cheia de ideias interessantes e criativas, porém, é importante você lembrar do que já foi combinado com as pessoas envolvidas e, dentro do possível, se ater a isso. Depois a criatividade.