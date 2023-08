Horóscopo de sexta (18/8); veja previsões para seu signo

Ainda nossa humanidade é movida pela crença de que seja mais sábio apropriar-se do trabalho alheio e lhe aplicar uma cosmética que o faça parecer próprio, do que valorizar a produção intelectual, emocional e física que os seres humanos executam a cada momento.



Graças a esse sistema que, mesmo equivocado até o tutano, parece normal porque todos o praticamos em diversas modalidades e proporções, é que a invenção da Inteligência Artificial nos fascina com todo seu glamour, em vez de se apresentar a nós como o que verdadeiramente é, o maior escândalo da história da apropriação do trabalho alheio para usufruto da elite de privilegiados que enriquece às nossas custas.