Horóscopo de sexta (1/9); veja previsões para seu signo

Se for para "sextar", mais vale começar cedo e chutar o balde das obrigações do que esperar ao final da tarde, à qual provavelmente chegaremos estressados por não seguir as orientações do firmamento, em que nossas cabeças se apoiam, enquanto os pés ficam agarrados à terra.



A Lua Vazia da manhã é um forte indício de que, estando ao nosso alcance a escolha, seria melhor optarmos por iniciar o merecido descanso hoje cedo, sem procrastinar o que de toda maneira exercitaremos, já que nossos esforços de objetivação e concretização tendem a cair no vazio.

Tudo, porém, é uma escolha no mundo humano, e tu podes escolher insistir em tratar esta sexta-feira como um dia produtivo e arcar com as consequências, que podem ser boas, mas também escolher tua saúde mental e adiantar teu merecido descanso de final de semana.

ÁRIES: Sem saber e sem intenção, as pessoas tocam em nervos profundos de sua alma e isso há de ser tratado com cuidado por você, porque não se trata de ofensas intencionais, mas de você reconhecer onde está o nervo exposto.

TOURO: Tentar ajudar, às vezes atrapalha, pelo simples motivo de que há pessoas que não querem ajuda, elas querem apenas uma plateia para expressar seus ressentimentos e a condição de vítimas. Poupe sua valiosa ajuda.

GÊMEOS: Tudo que você pretende é possível, porém, por enquanto muito mais na esfera dos pensamentos do que na prática, e isso cria para você um problema, reconhecer onde está seu princípio de realidade, dentro ou fora.

CÂNCER: A única forma de viajar sem sair do lugar é se entregando aos devaneios mentais, capazes de levar você muito longe enquanto continua aparentemente fazendo as coisas do dia a dia. Uma forma muito peculiar de viajar.

LEÃO: As palavras são instrumentos de comunicação, mas em alguns momentos se transformam em armas de guerra, ofensivas e demolidoras. Você já foi vítima delas, assim como também já as utilizou como armas cortantes. Ida e volta.

VIRGEM: Quando tudo parecer combinado e certo, procure voltar atrás alguns passos e verificar se é tudo assim mesmo, ou se não aconteceu de você ter entendido uma coisa e as outras pessoas entenderam tudo diferente.

LIBRA: Cuide para não se complicar mais na tentativa de simplificar as coisas. Há momentos, e pessoas inclusive, que são de natureza complexa mesmo, e vale mais a pena administrar essa realidade do que tentar simplificar.

ESCORPIÃO: Você tem seus planos bastante objetivos em relação a certas pessoas, e esses não podem ser compartilhados com ninguém, mas precisam, isso sim, ser muito conscientes, porque enganar sua própria alma seria complicado.

SAGITÁRIO: Não importa o que digam as pessoas, importa o que você sente e como se sente a respeito dos acontecimentos que derrubaram suas expectativas e conceitos. No fim, tudo será uma boa oportunidade de transformação.

CAPRICÓRNIO: É preciso negociar, mas tendo o cuidado de que as promessas não sejam confundidas com realizações, porque para falar todo mundo está na dianteira, mas para colocar em prática as palavras todo mundo está ocupado.

AQUÁRIO: Se as ideias se transformassem automaticamente em realizações não precisaríamos sequer nascer dentro de corpos físicos, esses não teriam mais sentido. Use seu corpo, e procure ideias que caibam na sua força.