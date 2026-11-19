OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (20/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Áries.

Oscar Quiroga

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:00

Se por essas coisas do labirinto mental invisível em que nos metemos, e no qual descobrimos que não sabemos como sair, tua alma percebe estar oprimida por tanta coisa que precisa fazer e tão pouco tempo disponível, além da má vontade e preguiça que complicam tudo, tenho boas notícias, entre hoje e domingo o contraste do ânimo será evidente.

Hoje pode ser tudo particularmente mais difícil que o habitual, mas se evitas te estender nas queixas e lamentos perceberás que no transcurso do final de semana teu ânimo será motivação suficiente para te lançares à aventura da vida com atrevimento, como deveria ser todos os dias.

O ânimo flutua e não há o que fazer contra isso, inclusive sendo saudável que seja assim em vez de tentarmos estar na crista da onda todos os dias e a todo momento, uma tarefa fadada ao fracasso.

ÁRIES: Você pode projetar sua mente ao futuro e imaginar muita coisa sem que necessariamente haja um compromisso com a realidade. O futuro também pensa em você e se manifesta através de pressentimentos. É assim que funciona.

TOURO: Discutir relacionamento não está com nada, só gera desgaste. Em vez de discutir relacionamento procure se focar em dar o exemplo de como você gostaria que sua alma e corpo fossem tratados. Isso será mais eficiente.

GÊMEOS: Quando não há um ajuste de contas bem feito entre as pessoas, o jogo é equilibrado na invisibilidade dos pensamentos, que atormentam as pessoas envolvidas com acusações, recriminações e desejos de vingança inclusive.

CÂNCER: Se os hábitos dessem sempre os mesmos bons resultados não haveria necessidade de mudar nada, porém, não é assim que as coisas acontecem. Seu corpo muda, sua maneira de pensar a vida também, requerendo hábitos diferentes.

LEÃO: Sem temor, reserve mais tempo para o regozijo e alegria sem, no entanto, deixar de prestar a devida atenção a todos esses assuntos que vêm se alastrando há muito tempo e que já produziram desgaste demais. Regozijo.

VIRGEM: Nas próximas semanas procure finalizar o que estiver em andamento antes de se envolver em novos assuntos, porque assim você evitará estresse e contratempos. Os finais são também novos começos espontâneos. É assim.

LIBRA: Daqui para frente haverá mais dinamismo, isto é, as coisas vão fluir com mais velocidade, mudando a cada momento. Isso requer mais atenção de sua parte para que seus interesses não se dispersem. É por aí.

ESCORPIÃO: Nas próximas semanas se dedique com afinco a reorganizar suas finanças e, como a situação coincide com as festas de fim de ano, será importante você medir bem os gastos sem que isso provoque tensões desnecessárias.

SAGITÁRIO: Quando não é possível tomar as iniciativas desejadas, pelo menos ocupe seu tempo fazendo algo útil, evitando assim que a mente ingresse no labirinto das recriminações, do qual depois seria muito difícil sair.

CAPRICÓRNIO: Mesmo que a vida social seja motivo de emoções ambíguas para sua alma, que gostaria de permanecer na caverna, neste momento seria interessante você se atrever a circular mais no ambiente social. Experimente.

AQUÁRIO: O esforço solitário é acidental, dá bons resultados, mas não se compara ao esforço feito em conjunto que, além de ser mais produtivo, é mais divertido também. Tudo tem seu tempo certo entre o céu e a terra. Em frente.