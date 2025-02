OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (21/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Sagitário.

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 05:00

As emoções nunca mentem, são fiéis retratos do que sentimos visceralmente diante do que nos acontece ou como resultado de intrincados labirintos subjetivos, e talvez porque as emoções são tão verdadeiras é que nossa humanidade nunca soube muito bem o que fazer com elas, e acabou privilegiando o raciocínio lógico o qual, inclusive, serve para que, apesar de as emoções serem verdadeiras, nós possamos inventar histórias mentirosas em torno delas. >

As emoções são tão impactantes que a publicidade e o cinema buscam provoca-las, porque fazer com que as pessoas se emocionem é mais fácil do que as fazer pensar direito, e não é porque as histórias provoquem emoções, apenas conseguem apertar o gatilho do que já existe nas pessoas, tristeza, alegria, esperança, medo e por aí vai a lista.>

ÁRIES: Se você sentir necessidade de colocar algo em prática, procure usar uma espécie de disfarce, evite ser coerente com sua personalidade habitual, porque agora é um momento de você tomar distância e se ocultar. Isso sim.>

TOURO: Veja o que seja necessário fazer, e se você se considerar incompetente para a ação necessária, então busque ajuda, porque você a encontrará, e além de a encontrar, descobrirá laços de solidariedade insuspeitados.>

GÊMEOS: Aproveite este momento para fazer muito mais do que normalmente faria, porque mesmo que suas ações sejam dispersas e desconexas, ainda assim isso será preferível a deixar passar este momento em brancas nuvens.>

CÂNCER: O estímulo que certas ideias provocam em seu corpo não há de ser em vão, mas aproveitado para entrar em ação e se atrever a fazer as coisas que, de outro modo, continuariam navegando no âmbito da teoria imaginária.>

LEÃO: Evite se preocupar por não conseguir expressar direito o que sua alma anda matutando na intimidade do coração, porque ainda não é hora de você se expressar. Continue amadurecendo suas ideias em silêncio, isso sim.>

VIRGEM: A sociabilidade custa um pouco, porque a presença de certas pessoas provoca desgaste e distração, justo num momento em que sua alma gostaria de se focar mais nos assuntos que lhe interessam. Não importa, socialize.>

LIBRA: Nunca haverá a certeza que sua alma anseia para se sentir completamente segura. Nunca haverá essa certeza pela simples razão de que a mente continuará fazendo conjecturas, e essas produzirão dilemas e dúvidas.>

ESCORPIÃO: Todas as peças do jogo estão bem dispostas, mas falta você acertar na hora adequada para as movimentar, e isso não é fácil, porque a alma confunde intuição com fantasia, e corre o risco de enfiar os pés pelas mãos.>

SAGITÁRIO: Para você não se meter em confusões desnecessárias, procure verificar suas suspeitas com a alma aberta, porque pode muito bem acontecer de você descobrir que suas suspeitas eram apenas fantasias. Acontece.>

CAPRICÓRNIO: O melhor do momento são as companhias, não porque sejam todas agradáveis e simpáticas, mas porque servem de referência para você lapidar suas ideias e, eventualmente, lançar mão de algum tipo de colaboração.>

AQUÁRIO: Aproveite este momento de sua vida para colocar em prática suas ideias e as expressar através de ações concretas. Você não precisa explicar nada a ninguém, porque o momento não é de natureza teórica, mas prática.>